Auch Autohändler spüren Corona-Krise

Auch scheinbar corona-unabhängigere Branchen spüren die Krise. Ein Beispiel ist der Autohandel. Wir haben uns bei Händlern in der Region umgehört. Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem Autohäuser trotz Lockdown öffnen dürfen.

Im Saalfelder Autohaus Rudolph ist die Nachfrage "insgesamt verhalten", weiß Inhaberin Anka-Beate Rudolph. Sie führen Subaru, Honda sowie auf besondere Bestellung Lada. "Die Kunden sind wesentlich vorsichtiger, als sonst", fährt sie fort. "Und wenn, sind die Leute eher an Gebrauchten interessiert, etwa wenn wegen Totalschaden oder chancenlosem TÜV Ersatz her muss". Wichtiges Standbein sind momentan die Bestandskunden, die den beiden japanischen Herstellern und Rudolph oft schon Jahre treu sind.

Autokauf wird hinten angestellt

Ebenfalls Autos aus dem Land der aufgehenden Sonne vertreibt man bei Hüttner & Püschel. "Wir merken die aktuelle Situation schon stark", sagt uns Geschäftsführer Falk Reichardt. Sowohl bei neuen als auch gebrauchten Mazda sei der Absatz um 20 bis 30 Prozent gesunken.

Deutschlandweit seien es bezogen auf Neuwagen gar bis zu 60 Prozent. "Der Kunde ist verunsichert, seine Kaufkraft hat sich verändert", erzählt Reichardt. Nicht wenige seien in Kurzarbeit. "Da wird der Neuwagenkauf erstmal hinten angestellt", meint er. Laut bundesweiter Statistiken über die Branche sei die Zurückhaltung auf Verbraucherseite grundsätzlich "gigantisch". Auch Hüttner & Püschel betreut derzeit hauptsächlich Bestandskunden.

Ebenfalls in Saalfeld freut es Autohändler Johannes Bohr (Renault & Dacia) zwar, dass das Geschäft im Freistaat weitergeht. Trotzdem sei der Rückgang deutlich, Bohr spricht von bis zu 20 Prozent weniger. "Und wir vermuten, dass 2021 mindestens gleichwertig so weitergeht". Auch hier sieht er die verbreitete Kurzarbeit als einen Grund. "Ob und wann wir wieder aufholen können, ist abzuwarten". Unabhängig von Corona hätten in letzter Zeit Online-Handel und E-Mobilität deutlich zugelegt.

Fürs neue Auto von Hamburg nach Saalfeld

Bei BMW-Auto Kühnert ist vor allem der große Firmenwagenanteil ein Problem. "Viele arbeiten von zu Hause aus, es gibt weniger Außendienstfahrten. Dadurch verlängern sich die Wartungsintervalle", sagt Verwaltungsleiterin Ilka Kühnel. "Die Werkstatt hat weniger zu tun". Sie vermutet weiter, dass viele gewerbliche Kunden "erstmal das eigene Geschäft wieder in Schwung bringen, bevor sie an der Fuhrpark denken". Insofern sei man mittelbar auch von deren Konjunktur abhängig.

Enrico Opitz vom Haus Reichstein & Opitz in Jena zufolge, hat die Saalfelder Niederlassung mehr Privat- als Geschäftskunden. "Sie sind besonders verunsichert und warten lieber ab", weiß er. Demgegenüber sei das Geschäft mit Gebrauchten konstanter. Dennoch blickt Opitz positiv aufs laufende Jahr. "Wir werden das Minus zwar nicht zu 100 Prozent aufholen können, aber es wird".

Das Autohaus Zentral in Saalfeld vertreibt Citroen und Peugeot, "beides generell eher Nischenmarken bei uns", wie Chef Nico Petelka zugibt. Rund 35 Prozent Neuwagen weniger verkaufen sie derzeit. Doch deren neue Besitzer kamen wegen dem Thüringer Sonderweg sogar schon aus Hamburg angereist. "Ich denke, wir sind bisher ordentlich durch die Krise gekommen", meint Petelka. "Und der Servicebereich läuft unverändert gut weiter".