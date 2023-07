Auch hier geht nichts mehr: Vollsperrung der Burgstraße in Rudolstadt

Rudolstadt. Stadt Rudolstadt richtet für Anlieger Parkmöglichkeiten in der Glockenstraße ein. Gebaut wird bis Oktober

Die Stadt Rudolstadt teilt mit, dass die Burgstraße ab Mittwoch, 26. Juli, aufgrund von Versorgungsleitungsarbeiten vollständig gesperrt wird. Diese Maßnahmen finden in der Burgstraße und auf den Grundstücken des Kindergartens und des Landesrechnungshofes statt und sollen nach gegenwärtiger Planung bis zum 30. Oktober 2023 abgeschlossen sein. Die Stadt strebt eine frühere Freigabe der Straße an, wenn es der Baufortschritt zulässt. Allerdings werden während dieser Bauarbeiten keine Parkmöglichkeiten in der Burgstraße zur Verfügung stehen. Anwohner mit Parkgenehmigungen werden gebeten, die Bewohner-Parkflächen in der Glockenstraße zu nutzen. Zusätzlich wird auf dem Parkplatz Glockenstraße ein Bereich für gebührenfreies Parken mit einer Parkscheibe für eine halbe Stunde eingerichtet. Dies dient insbesondere Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Kindergarten bringen und abholen müssen, da das Parken vor dem Kindergarten während der Bauphase nicht möglich sein wird.

Die Stadtverwaltung Rudolstadt bittet um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen und bemüht sich, die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten.