Auch Oberhain hat eine erneuerte Bushaltestelle

Oberhain Mit den Umbauarbeiten wurden auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen eingegangen

Die Stadt Königsee setzt ihr Modernisierungsprogramm an den Bushaltestellen in der Stadt in den Ortsteilen um. Erst kürzlich wurden im Ortsteil Unterköditz die Arbeiten abgeschlossen, nun meldet die Stadtverwaltung laut einer Pressemitteilung auf der kommunalen Webseite auch die Fertigstellung eines ähnlich gelagerten Projektes in Oberhain. Auch hier wurde an gleicher Stelle die Bordsteinkanten modernen Standards angepasst und sind somit als behindertengerecht eingestuft. Während man allerdings in Unterköditz noch auf die Lieferung des Buswartehäuschens warten muss, damit es auch montiert werden kann, wurde das Thema in Oberhain anders gelöst. Damit die auf einer Seite vorhandene Unterstellmöglichkeit auch von den Wartenden in der Gegenrichtung genutzt werden kann, wurden die Gehwege so angepasst, dass zügig zwischen den beiden Seiten gewechselt werden kann. Damit könnten - so die Pressemitteilung weiter - beide Haltestellenbereiche ab sofort wieder genutzt werden.