Auch Unterweißbachs Feuerwehr sehr aktiv

Bürgermeister Steffen Günther zeigt die wichtigsten Schauplätze der Starkregen-Folgen in Unterweißbach am 12. August 2023.

Unterweißbach In dem Bericht von Stark-Regen-Einsatz Mitte August fehlt ein wichtiger Akteur, dem Anerkennung gebührt

Viele Aufmerksamkeit hat der Beitrag über den Ablauf der Starkregen-Bekämpfung in Unterweißbach am Wochenende 12. und 13. August hervorgerufen.

"Ein sehr wichtiges Detail hat aber gefehlt", erklärte Bürgermeister Steffen Günther am Montag gegenüber unserer Redaktion. "In meinen Dank für die Unterstützung hatte ich selbstverständlich und ausdrücklich auch die Feuerwehrleute aus Unterweißbach eingeschlossen. Leider hat er es nicht in den veröffentlichten Beitrag geschafft. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das nachholen können, damit kein falscher Eindruck entsteht."

Im Text war zwar von anfänglichen Schwierigkeiten die Rede, die Unterweißbacher Feuerwehr alarmieren zu können, doch auch wenn dies erst im zweiten Anlauf gelang, war die Feuerwehr natürlich so lange mit im Einsatz, bis die größten Probleme dieses Starkregens wieder behoben worden waren, so betonte Steffen Günther.

Das war der erste Bericht über den Einsatz