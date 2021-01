Auch Zweifamilienhaus im Schwarzatal wechselt Besitzer

Leutenberg. „Schön, dass es so schnell ging.“ Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) ist froh, dass das Gebäude in der Leutenberger Hauptstraße 21, schräg gegenüber vom „Bunten Lädchen“ und nur wenige Schritte vom Markt entfernt, nun wieder einen neuen Eigentümer gefunden hat. Das Haus habe nach dem Auszug des letzten Mieters nur wenige Wochen leer gestanden und sei vom vormaligen Besitzer umgehend zur Versteigerung angeboten worden. Die erfolgte nun Ende November in Leipzig und fand offenbar mit nur einem Bieter zügig ein Ende: Für 19.000 Euro und damit genau zum Mindestgebot wechselte das um 1860 errichtete und 1968 umgebaute Gebäude, in dessen Erdgeschoss einst ein Friseur sein Handwerk betrieb, den Besitzer. Bei einer Grundstücksgröße von rund 680 Quadratmetern umfasst es laut Prospekt zwei Gewerbeeinheiten sowie drei Wohnungen, zudem diverse Nebengebäude und einen verwilderten Garten. Der neue Eigentümer dürfte sich freilich auf weitere Ausgaben gefasst machen: Das Gutachten spricht von veralteten Sanitäranlagen, partiell undichten Dächern und „insgesamt allumfassendem Sanierungsbedarf“.

Ein zweite Immobilie aus dem Landkreis ging erst deutlich über dem Mindestlimit über den Tisch: Für ein betagtes Zweifamilienhaus im Zentrum von Mellenbach-Glasbach, das ab 6000 Euro zu haben war, fiel der Hammer des Auktionators in Leipzig erst bei 21.000 Euro. Laut Prospekt war das vermutlich 1929 errichtete Gebäude nach 1990 einer Teilsanierung unterzogen worden, weise gleichwohl „weiteren Sanierungs- und Modernisierungsbedarf“ auf. All das ersparen sich die neuen Eigentümer zweier Waldflächen bei Wurzbach, die mit jeweils 5000 Euro zugeschlagen wurden. Allerdings kann man auf den überwiegend mit Fichten und Tannen bestandenen Flächen auch gar nichts bauen, weil jeweils im Außenbereich der Gemeinde gelegen.