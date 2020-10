Audioführer zum Grenzgebiet in Probstzella eingeweiht

Die Audioführer über Alltag und Leben im DDR-Grenzgebiet von Probstzella sind gestern eingeweiht worden: 18 Schüler der Gräfenthaler Regelschule „Christoph Ullrich von Pappenheim“ hatten für ein Geschichtsprojekt Interviews mit Zeitzeugen auf Tonband geführt und historische Hintergründe im Grenzbahnhofmuseum recherchiert.

Das entstandene Material produzierten sie im Bürgerradio SRB zu vier atmosphärisch dichten Hörspielsequenzen. Themen sind unter anderem die Flucht aus der DDR, alltägliche Schikanen im Grenzgebiet und die Stasi. Dabei schrieben die Schüler Drehbuch und Dialoge vollständig selbst.

Interessierte müssen nur ihr Smartphone an die vier Wandtafeln mit QR-Codes halten und können so die Clips an den Stationen anhören. Es sind dies das Haus des Volkes, das Alte Forsthaus (heute Heimatmuseum) der Wachturm Hopfberg und das Grenzbahnhofmuseum selbst.

„Es hat unglaublichen Spaß gemacht und war sehr beeindruckend“, sagt Jenny Heimpold, die ebenfalls eine Erzählerrolle innehatte. „Im Gespräch mit den Zeitzeugen haben wir Details erfahren, die wir so in keinem Lehrbuch gefunden hätten“, ergänzt sie. „Die Menschen von damals erzählen zu hören war für uns beinahe, wie selbst dabeigewesen zu sein“, zeigt sich auch Emma Minichmayer beeindruckt.

Beide sind vom Ergebnis ihrer Mühen und der großen Resonanz überwältigt. Am beeindruckendsten sei das Interview mit zwei Brüdern gewesen, denen 1988 die Flucht über den Todesstreifen gelang. „So etwas aus erster Hand zu erfahren, war schon sehr spannend und bewegend“, sagt Emma. Die Tonart der kurzen Beiträge hätten sie bewusst „umgangssprachlich“ gehalten, um gerade junge Menschen mit den Inhalten anzusprechen. SRB-Medienpädagoge Silvio Müller gab ihnen das methodische Rüstzeug mit auf den Weg.

„Mir war wichtig, dass die Schüler verschiedene Blickwinkel auf die DDR erhalten“, erklärt Sven Fiedler zur Idee hinter dem mehrfach ausgezeichneten Projekt. Silvio Müller zeigte sich stolz auf die Leistung seiner Schützlinge im Studio. Perspektivisch sind noch vier vergleichbare Stationen in Gräfenthal geplant.

anzuhören auch unter www.vg-schiefergebirge.de/tourismus