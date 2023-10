Audiowalk-Saison auf Schloss Schwarzburg klingt aus

Schwarzburg Akustische Begleitung des Schlossrundgangs ist letztmals in diesem Jahr am 8. Oktober möglich

Das Hauptgebäude von Schloss Schwarzburg in akustischer Begleitung erkunden – dazu lädt die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten noch bis zum 8. Oktober ein. Am 1., 3. und 8. Oktober, jeweils 12, 14 und 16 Uhr, können Gäste den geführten Audiowalk letztmalig in dieser Saison unternehmen, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Eine telefonische Voranmeldung unter 03 67 30 - 39 96 30 wird empfohlen.

Die Hörspaziergänge werden von Mitgliedern des Fördervereins Schloss Schwarzburg – Denkort der Demokratie begleitet. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten dankt den Ehrenamtlichen, die viele Termine ermöglichen und als Begleiter den Audiowalk auf die Gäste wirken lassen.

An mehreren Hörstationen durch die Anlage

Der Audiowalk führt in mehreren Hörstationen vom nördlichen Bereich der Schlossanlage bis in den Emporen- und den Ahnensaal im Hauptgebäude. Experten, Zeitzeugen und eine Erzählstimme geben Einblick in die Geschichte des Schlosses, zu der auch der begonnene Umbau zum Reichsgästehaus unter den Nationalsozialisten gehört. Aber auch der Teilausbau des Hauptgebäudes unter dem Titel „Denkort der Demokratie“ im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen wird in den Blick genommen.

Der Audiowalk war 2019 als Bestandteil des IBA-Projekts entstanden.

Ganzjährig lädt das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg im Zeughaus von Schloss Schwarzburg zum Besuch der Schauwaffensammlung der Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt ein. Im Kaisersaalgebäude zeigt das Museum die Sonderausstellung „Aufgespießt – Das Jagdvergnügen der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt“.