Auf Ahnensuche an der „Nase“ oberhalb von Kaulsdorf

Es gibt keinen schöneren Blick auf den Saalebogen zwischen Weischwitz und Eichicht, als den an der „Schutzhütte zur Nase“. Von 368 Metern Höhe über dem Meeresspiegel zieht sich das Panorama von der Saalfelder Höhe über Fischersdorf, Breternitz und Kaulsdorf bis zum Oberbecken des Pumpspeicherwerkes Hohenwarte II bei Löhma. Mountainbiker genießen den Aufstieg - und Wanderer. Seite Mitte Mai gibt es hier eine neue Sehenswürdigkeit: ein Hüttenbuch.

Angelegt haben das Büchlein im A4-Format am 17. Mai 2020 Wanderer aus Neustadt/Orla. „Es ist ein schöner Ort, also haltet ihn sauber und verlasst ihn besser, als ihr ihn vorgefunden habt“, heißt es im ersten Eintrag. Eine Mahnung, die offenbar ernst genommen wird, denn nicht nur das Buch hat schon fast vier Monate überlebt, die kleine Blockhütte wirkt sauber und ordentlich, es gibt einen Papierkorb, Stifte und sogar einen Flaschenöffner.

Wandergruppen verewigen sich zum Männertag und zum Muttertag

Zum Männertag, mitten in der Coronapandemie, war die „Nase“ gut frequentiert. Wandergruppen etwa aus Öpitz und Kamsdorf verewigten sich hier. „Schön, dass es diese Aussichtsplattform noch gibt und noch schöner, dass es an diesem schönen Fleckchen jetzt eine coole Hütte gibt“, schreibt Frances, der vor 27 Jahren das letzte Mal mit seiner Freundin per Fahrrad dort war und längst nicht mehr in Saalfeld lebt.

Am 31. Mai vermelden Wanderer aus Krölpa nach einem gemütlichen Abend mit Lagerfeuer und Übernachtung in der Schutzhütte: „Biergärten haben mittlerweile wieder geöffnet“. Jemand ist am Pfingstsonntag zum ersten Mal nach 35 Jahren wieder an der Stelle, Wanderer aus Bad Blankenburg, Rudolstadt und Leipzig schreiben in das Hüttenbuch.

Obernitzer Pastorin hilft bei der Spurensuche

Meggi aus Tübingen in Baden-Württemberg kommt hier am 10. Juni auf dem Weg von Kaulsdorf nach Obernitz im strömenden Regen vorbei. Sie ist auf Ahnenrecherche im Freistaat und schreibt einen Teil ihrer Geschichte auf. Sie sei in Brasilien geboren, habe aber deutsche Vorfahren. Im Januar habe sie entdeckt, dass ihre Ur-Ur-Großmutter in Obernitz geboren ist. Also macht sie sich auf die Spurensuche. „Mit Hilfe der netten jungen Pfarrerin“ habe sie in Obernitz in die dortigen Kirchenbücher geschaut. Das Altdeutsch sei aber schwer zu entschlüsseln. Ihre Vorfahrin fand sie vorerst nicht, schreibt aber: „Thüringen und die Saale und das Schiefergebirge haben es mir angetan und auch die netten Leute, mit denen ich ins Gespräch kam. Somit ist klar, dass ich wiederkomme“.

Auf Meggi aus Tübingen folgen weitere Hüttenbuchautoren, die sich auch gern mal als Zeichner versuchen. Eine Familie aus Husum in Schleswig-Holstein malt die Gesichter der Wanderer, ein Liebespaar verewigt sich mit einem Herz. Auch eine Muttertagswanderung gibt schriftlich Notiz vom Ausflug zur „Nase“, Saalfelder Stadtradler ebenfalls.

Teil der Mountainbikestrecke „Große Panoramen um Saalfeld“

Gut möglich, dass die Zahl der Radfahrer, die hier vorbei kommen, demnächst trotz des schwierigen Untergrunds der Zuwegung noch zunimmt. Mountainbikeprofi Andreas Albrecht führt gleich die erste seiner Rundtouren um Saalfeld an der „Schutzhütte zur Nase“ vorbei. Das Motto der knapp 35 Kilometer langen, mittelschweren Tour ist nirgends so nachvollziehbar wie an diesem Ort. Es lautet „Große Panoramen um Saalfeld“.