Auf der B 90 bei Hockeroda und Leutenberg gibt’s einen Baustellen-Marathon

Die halbseitige Sperrung in Hockeroda.

Hockeroda. Gleich zwei vorab nicht offiziell angekündigte Baustellen mit halbseitiger Sperrung und Ampelregelung sorgen derzeit für Zwangspausen von Fahrzeugführern auf der B 90.

Gleich zwei vorab nicht offiziell angekündigte Baustellen mit halbseitiger Sperrung und Ampelregelung sorgen derzeit für Zwangspausen von Fahrzeugführern auf der B 90. In Hockeroda wird laut Auskunft der TSI-Straßenmeisterei Rudolstadt die Bankette erneuert bzw. repariert. Die Arbeiten sollen noch bis Ende kommender Woche dauern. Auf etwa halber Strecke zwischen Hockeroda und Leutenberg werden nach Angaben der Bergsicherung Ilfeld Geröll-Auffangsäcke geleert und bei Bedarf ergänzt. Voraussichtlich am 23. September sollen die Arbeiten beendet sein. Für die regelmäßigen Nutzer der B 90 als Autobahn-Zubringer kommt noch eine Hiobsbotschaft hinzu: Ab Dienstag wird die Bundesstraße auch zwischen Klettigshammer und Zschachenmühle voll gesperrt – wegen Schadholzentnahme per Seilkran, die noch bis Ende Oktober andauern soll.