Auf Du und Du mit der Bad Blankenburger Stadtgeschichte

Der Bad Blankenburger Heimatforscher und Autor Rolf-Peter Hermann Ose lebt nicht mehr. Er ist am 2. Weihnachtsfeiertag im Alter von 70 Jahren gestorben. Der frühere Leiter der Kurverwaltung, der auch für die SPD Mitglied des Stadtrates war, veröffentlichte zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Orts- und Regionalgeschichte. Seine Bildbände mit bislang weitgehend unveröffentlichten Bildern aus privaten Fotoalben zusammengetragen zeigen dem Betrachter Vertrautes aus neuen Perspektiven und lassen die Geschichte Bad Blankenburgs und seiner Umgebung lebendig werden.

Das personifizierte Gedächtnis der Stadt

Darin hielt er bekannte Episoden für die Nachwelt fest und sorgte auch dafür, dass die Erinnerung an Traditionen wach gehalten wird, die schon fast in Vergessenheit geraten sind. Er tat dies aus eigener Erfahrung oder ließ ältere Menschen zu Wort kommen. Dadurch erhielten die Informationen einen hohen Grad an Authentizität. Ihm sind ebenso heimatgeschichtliche Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften, Jubiläums- und Festschriften zu verdanken. Bis zuletzt hat sich der Fröbelstädter, Jahrgang 1950, mit der Historie beschäftigt. Von Freunden und Bekannten wurde er als „personifiziertes Gedächtnis der Stadt“ gelobt. Mit Dorothee Rotter hatte er sich dabei den denkmalgerechten Erhalt seiner Heimatstadt auf die Fahnen geschrieben.

Ob es der Gedenkstein für die Nichtheimgekehrten des Zweiten Weltkrieges auf dem einheimischen Friedhof, die Restaurierung des Denkmals an der Nicolaikirche oder die Sanierung, der zu Ehren vom Ehrenbürger Karl Fischer erbauten Wettersäule war. Das und vieles mehr ging auf die Initiative der beiden zurück und konnte in die Tat umgesetzt werden.

Den Dingen auf den Grund gehen

Meist wurde die Finanzierung über Spenden abgesichert, welche die engagierten Bad Blankenburger in der Bevölkerung einsammelten. Auch bei der Sanierung des Chrysopraswehres oder dem Kampf um die Fußgängerbrücke im Kurpark hat sich Rolf-Peter Hermann Ose an vorderster Front engagiert. Das alles waren die Themen, bei denen er immer wieder Erfolgserlebnisse feiern sowie die Kraft für sein Leben tanken konnte. Besonders geschätzt habe man seine Hilfsbereitschaft, sein umfassendes Wissen und seine große Bereitschaft, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sein Tod wird eine große Lücke reißen.