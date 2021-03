Saalfeld-Rudolstadt informiert: Auf positiven Selbsttest soll PCR-Test folgen

Corona-Schnelltests: Steht der Kontrollstrich nach 15 Minuten auf "C", ist der Test negativ.

Testen ist das Gebot der Stunde, um die Ausbreitung der Coronapandemie zu stoppen. Im Kreis erfolgen derzeit kostenlose Schnelltests in zwei Testzentren des DRK in Saalfeld und Rudolstadt und in fünf Apotheken. Außerdem sind privat erworbene Selbsttests auf dem Markt.

Doch wie muss man sich verhalten, wenn der Test positiv ist?

Positives Ergebnis in Teststellen

An den Teststellen werden die Betroffenen über ihre Pflicht zur häuslichen Isolierung für 14 Tage aufgeklärt. Die testende Stelle ist außerdem verpflichtet, das Gesundheitsamt über ein positives Testergebnis zu informieren. Ein weiterer PCR-Test für die Betroffenen ist bei einer positiven Schnelltestung an diesen Teststellen nicht verpflichtend, kann aber durch den Hausarzt durchgeführt werden. Er dient dazu, das Testergebnis zu bestätigen oder zu widerlegen. Sollte der PCR-Test negativ ausfallen, kann durch das Gesundheitsamt die Quarantäne aufgehoben werden.

Positives Ergebnis nach Selbsttest

Bei positiven Ergebnissen aus privat erworbenen Schnelltests aus der Drogerie werden die betroffenen Personen gebeten, sich telefonisch bei ihrem Hausarzt zu melden, um einen PCR-Test-Termin zu erhalten. Betroffene sind angehalten, sich räumlich zu isolieren und das Gesundheitsamt eigenständig zu informieren. Bei einer Bestätigung des positiven Tests durch einen PCR-Test beim Hausarzt meldet das bearbeitende Labor das Ergebnis ebenfalls an das Gesundheitsamt.

Körpernahe Dienstleistungen

Für den Testnachweis bei körpernahen Dienstleistungen, zum Beispiel in Kosmetikstudios, bei denen die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden muss, muss vor der Behandlung ein gültiges negatives Testergebnis in eine der folgenden Formen vorliegen muss:ein vor Ort unter Beobachtung eines Mitarbeiters durchgeführter Selbsttest, ein bescheinigter PoC-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden,ein molekularbiologischer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Ausschlaggebend ist hierbei der Testzeitpunkt, nicht der Zeitpunkt der Bescheinigung.