Auf Wasserstoff vorbereitet

Guido Berg über ein neues Blockheizkraftwerk in Saalfeld.

Die Welt steht vor einem energie-politischen Paradigmenwechsel. Wir Menschen müssen unseren Ausstoß an Kohlendioxid auf Null reduzieren – und das innerhalb kurzer Zeiträume. Deutschlands Ziel ist es, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Vor diesem Hintergrund höre ich es gern, dass der Erdgas-Motor des neuen Blockheizkraftwerkes in Saalfeld-Gorndorf auch mit Wasserstoff betrieben werden kann.

Und ich höre das gern aus dem Mund des Saalfelder Stadtwerke-Chefs. Weil mir das sagt, dass die technischen und kaufmännischen Fachleute auf der regionalen Ebene längst wissen, dass da etwas Gewaltiges auf sie zukommt. Denn in dem Maße, in dem die Bundespolitik in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Weichenstellungen verschlafen hat, in dem Maße wird sie nun – nach der Klatsche vor dem Bundesverfassungsgericht und dem neuen Klimaschutzgesetz – versuchen, das Ruder rum zu reißen.

Da ist es gut zu wissen, dass lokale Energie-Akteure schon vorab auf der Höhe der Zeit agieren. Denn per Windkraft produzierter Wasserstoff wird eines Tages das Erdgas tatsächlich ersetzen (müssen).