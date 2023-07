Auftritt der „Gillersdorfer Tanzkühe“ beim Teichfest in Horba

Die „Gillersdorfer Tanzkühe“ in der "Seestadt" Horba am Sonnabend. Den Neptun René Blechschmidt haben sie in die Mitte genommen. Ganz links steht „Käpt’n“ Watschi alias Walter Hoffmann.

Horba. In der kinderreichen und humorvollen „Seestadt“ lebt es sich wunderbar - wenn nur mehr Wasser im Teich wäre.

Da hat der Reporter doch glatt den Auftritt der „Gillersdorfer Tanzkühe“ verpasst. Und die Damen haben sich schon umgezogen. Sie müssen los, weil sie noch einen Auftritt haben an diesem Tag. In Gillersdorf. Doch für ein Lächeln und ein Foto schlüpfen sie noch einmal in ihre Kostüme, die, nun ja, schon sehr an vollgefressene aber glückliche Kühe denken lassen.

Aber es passt zu der sehr lockeren und entspannten Atmosphäre des Teichfestes in Horba, ein Ort, der sich selbstbewusst bis ironisch „Seestadt“ nennt. Im Zentrum des Geschehens steht René Blechschmidt, der örtliche Feuerwehrchef im Neptun-Kostüm. Er bittet zur Neptun-Taufe, doch vor Erhalt der Urkunden gilt es, eine Aufgabe zu meistern: Schwimmende Äpfel aus einem Bottich holen - mit den Zähnen, ohne Hände.

Kathleen Hielscher: Die Menschen in Horba bilden eine feste Gemeinschaft

In diesem Jahr ist etwas mehr Wasser im Horbaer Teich als im vergangenen. Und doch wünscht sich Blechschmidt ein paar Tanker voll dazu, schließlich ist der Teich nicht nur wichtig für die Identität als „Seestadt“, sondern dient als Löschwasser-Reserve. Als vor Jahren ein Berge-Raum der LPG in Flammen stand, wurde jeder Tropfen Teichwasser gebraucht.

Ansonsten geht es allen gut in Horba. Über 30 Kinder tummeln sich dort. Liam und Leandra Fabienne sind mit neun Monaten die jüngsten. Kathleen Hielscher weiß, warum in Horba die Kinder glücklich sind: „Hier kann man die Kinder noch frei herumlaufen lassen.“ Zudem bildeten die Horbaer eine feste Gemeinschaft. Einen Babysitter zu finden sei kein Problem.

Wolfgang Dittrich indes ist froh, dass die zu steil geratene Straßen-Kurve im Ort „entschärft“ wurde, von der er noch beim 2022er Teichfest berichtete. Auch ist eine Ortszufahrt seither saniert worden, eine Kreisstraße. Allerdings habe für ein 165 Meter langes Straßenstück das Geld nicht mehr gereicht, was einige Horbaer als „Witz“ bezeichnen angesichts des Verbauens sehr teurer Leitplanken. Blechschmidt, der Neptun, geht indes davon aus, dass „der Lückenschluss“ bis zum nächsten Teichfest vollbracht sein wird.