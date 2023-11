Aufwändige Vermisstensuche mit Hubschrauber in Bad Blankenburg

Ein Hubschrauber der Thüringer Landespolizei, hier bei einer Übung, war am Montag bei einer Vermisstensuche in Bad Blankenburg im Einsatz.

Bad Blankenburg Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Montag Nachmittag angefordert - so ging die Suche nach dem 14-Jährigen aus

Eine aufwändige Vermisstensuche gab es am Montag Nachmittag in Bad Blankenburg. Dort hatten Eltern die Polizei in Saalfeld darüber informiert, dass ihr 14-jähriger Sohn nicht nach Hause gekommen war.

Hubschrauber von Erfurt-Bindersleben angefordert

Angesichts des frühen Einbruchs der Dunkelheit um diese Jahreszeit, entschied die Polizei, mit dem "großen Besteck" nach dem Jungen zu suchen. So kam der am Flughafen in Erfurt-Bindersleben stationierte Hubschrauber der Thüringer Landespolizei bei der Vermisstensuche zum Einsatz. Außerdem wurden kurz nach 16 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt in die Georgstraße der Fröbelstadt alarmiert.

Nach etwa zwei Stunden wurde der Einsatz beendet. Der gesuchte Junge war von sich aus in die elterliche Wohnung zurückgekehrt.