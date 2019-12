Aus dem Leben eines Bauhäuslers

Maler, Architekt, Bauhäusler, Wahl-Probstzellaer: Alfred Arndt (1898-1976). Dem Leben und Schaffen des Bauhausmeisters wird jetzt im Haus des Volkes - dem wichtigsten Bau seiner Karriere - mit einer neuen Ausstellung gedacht. Nach monatelanger Vorbereitung eröffnete Dieter Nagel als Besitzer des zwischen 1925 und 1927 errichteten Komplexes die Dauerausstellung „Ein Bauhäusler in der Provinz“ mit rund 100 Gästen. Parallel dazu ist bis Ende Mai die Sonderausstellung „Das Bauhaus im Wald“ offen. Sie widmet sich späteren Bauten und Bearbeitungen Alfred Arndts in Probstzella und Umland, die er nach dem Ende der Bauhausschule für Industrie und Bürgertum geschaffen hatte. Die Itting-Garagen dürften das prominentes Beispiel sein. Diese Exposition auf Zeit ist der Beitrag der Bauhausuniversität Weimar zum Bauhaus-Jubiläumsjahr 2019. Beide Ausstellungen wurden mit Mitteln der Staatskanzlei gefördert.

Zeitreise ins Probstzella der Zwanziger

Den Besucher erwartet in der Hauptausstellung, die sich über das gesamte Ensemble erstreckt, multimediale und interaktive Informationen zu Arndt, seiner Familie und der Bauhausschule insgesamt. So gibt es im Blauen Saal (heute Restaurantbereich) eine Kamerafahrt durch das Probstzella der zwanziger Jahre sowie eine aufwendige Computeranimation aus der Entstehungszeit des Gebäudes zu sehen. Der Kleinneundorfer Andreas Rauch hatte Sie erstellt. „Eine unglaubliche Fleißarbeit“, lobte Dieter Nagel in seinem Einführungsvortrag. Darauf ist unter anderem das ursprünglich geplante, aber nicht realisierte zusätzliche Bettenhaus zu erkennen. Das Ehepaar Nagel hatte das Haus des Volkes in 2003 Berlin in ruinösem Zustand ersteigert, saniert und ab 2005 wiedereröffnet; Unternehmer Dieter Nagel wurde zum Bauhausfan und Arndt-Kenner.

Alter Kinospielplan und fiktive Briefe

Die Geschichte der aus Ostpreußen stammenden Arndts wird im Frühstücksraum thematisiert. „So kommt die Ausstellung quasi zum Besucher“, sagt der 65-Jährige. Eine Prämisse bei der Konzeptionierung sei gewesen, dass sich die Ausstellung in den laufenden Hotelbetrieb integriert. Einige Nachfahren Arndts waren zur Eröffnung gekommen und erkannten sich auf digitalisierten Privataufnahmen wieder, die die junge Familie beim Schlittenfahren und Spielen im Garten zeigen. „Alfred Arndt verlebte glückliche Jahre in Probstzella“, sagt Dieter Nagel. Die Abgeschiedenheit in den Wäldern des Schiefergebirges vom Bauhausbetrieb in Weimar, Dessau und später Berlin habe künstlerische Freiheit und Anpassung zugleich bedeutet.

Während Alfred Arndt sich eher als Maler, denn als Architekt sah, war Ehefrau Gertrud (1903-2000) in Fotografie und Textilkunst aktiv. Ein von ihr gewebter Teppich im Bauhausstil sowie Selbstporträts sind Teil der Ausstellung. Fiktive Briefe, basierend auf Zeitzeugengesprächen sowie Tagebuchaufzeichnungen vermitteln die Geschichte der Arndts und des Hauses des Volkes plastisch; allgemeine Infos zu einzelnen Jahren und Epochen betten das Vermittelte in zeitliche Zusammenhänge ein.

So ist im wieder hergerichteten Projektorraum unter anderem der damalige Kinospielplan des Hauses ausgestellt. Auch das Anfang des Jahres vor Ort gedrehte Musikvideo zu einer Single der süddeutschen Newcomer-Popband LionLion wird gezeigt. Sogenannte QR-Codes ermöglichen Besuchern mit Smartphone eine digitale Führung, mit der sie die Ausstellungsstationen individuell ergänzen können. „Wir wollten alle Altersklassen ansprechen“, sagt Dieter Nagel, zudem werde sie noch wachsen und laufend erweitert. Und er ist überzeugt: „Keiner kann diese Schule der klassischen Moderne schwänzen!“

Beide Ausstellungen sind zu den normalen Öffnungszeiten kostenfrei zu besichtigen. Dieter Nagel empfiehlt einen Besuch nach der Winterpause ab 21. Januar. Mehr Infos auf www.bauhaushotel.com