Aus dem Rudolstädter Gerichtssaal: Helis über Hessen, Nagelbretter im Städtedreieck

Nein, das hier ist nicht das Drehbuch einer Vorabend-Krimiserie, bei der es weniger um die Verbrechen, als vielmehr um möglichst unterhaltsame Stunts mit Autos geht.

Es ist der Abend des 10. Dezember 2019. Zwischen dem hessischen Bad Hersfeld und Friedewald hat die Polizei an der Autobahn 4 Richtung Thüringen eine Kontrolle aufgebaut, leitet alle Fahrstreifen zusammen auf einen Streifen und diesen dann über einen Parkplatz.

Dort, wo sich der Verkehr bereits zurückstaut, klingelt in einem Audi A6 aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt das Handy des Fahrers. Dran ist die aufgeregte Stimme desjenigen, nennen wir in David D.*, den Cai C., der Angeklagte (42), gerade besucht hat. Er hat die Information bekommen, dass die Polizei kontrolliert und rät ihm dringlichst, die Autobahn sofort zu verlassen.

Eine Verfolgungsjagd von 150 Kilometern

Der Anruf kommt Minuten zu spät, obwohl Cai C. von der Rückfahrt aus Borken im Schwalm-Eder-Kreis sogar noch eine kurze Rast eingelegt hat. Fieberhaft überlegt Cai C. seine Optionen. Er klemmt sich hinter einen Sattelschlepper, um nicht aufzufallen, blinkt auch artig rechts, als er doch herausgewunken wird, gibt dann aber im letzten Moment Vollgas, brettert über den Grünstreifen links an dem Laster vorbei und drückt auf den Pinsel.

Als Richter Andreas Spahn zu Beginn der Schöffensache am Amtsgericht Rudolstadt an diesem Morgen eher unbestimmt fragt, dass er doch bestimmt weit schneller als hundert Sachen gefahren ist, zögert Cai C. kurz und nickt. Nicht ohne zu betonen, dass er im Tunnel sein Tempo deutlich abgesenkt hat.

Tunnel? Nun, die Verfolgungsjagd, die sich Cai C. mit einem Großaufgebot der Polizei liefert, geht über 150 Kilometer die A4 entlang, dann am Erfurter Kreuz, wo Cai C. erstmals den hessischen und den thüringischen Hubschrauber zusätzlich zu den vier Polizeiautos hinter ihm bemerkt haben will, südwärts auf die A71 und endet schließlich – fast – auf einem Nagelbrett an der Tankstelle in Bad Blankenburg.

Er habe das Schimmern der Nägel entdeckt und auf der Stelle gewendet, sagt er im Gerichtssaal, eigentlich wollte er nun ins Gebiet um die Burg Greifenstein flüchten, schaffte es aber nicht mehr, geriet auf Waldwege in der Gölitzer Ecke und verlor die Orientierung, stellte bald das Auto ab und floh mit seinem Mitfahrer Uwe U.* zu Fuß in verschiedene Richtungen, wurde Stunden später aber doch gestellt. Sein Kumpel aus der Heimat war eigentlich nur als Sachverständiger mitgekommen, um zu beurteilen, ob der neben der Drogenkurierfahrt beabsichtigte Kauf eines E-Bikes preislich und qualitativ in Ordnung gehe und habe erst nach Beginn der Flucht erfahren, wie heiß die Kiste war, in der er mitfuhr.

In der Folge weitereErmittlungsverfahren

Schwer zu sagen, ob ohne diese Dramatik die ganze Sache so viel Aufsehen erzeugt hätte. Immerhin: Die transportierten Drogen waren von hohem Marktwert. 46 Gramm Methamphetamin, soviel sollte Cai C. von David D. zum eigenen Verbrauch, aber auch zur Vermarktung in Empfang nehmen. Beim Besuch in Hessen bot David Cai einen Extra-Job an. Weitere 146 Gramm sollten nur bis nach Waltershausen transportiert und dort übergeben werden. Diese Verpackung, unverdächtig nach Parfüm aussehend, enthielt auch einen aktiven GPS-Tracker, offenbar wollte David D. den Transfer überwachen.

All dies kann so zweifelsfrei erzählt werden, weil Cai C. sich nach der Festnahme entschied, möglichst umfassend mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Dass dies seitdem wirklich geschah, bestätigte auch die zuständige Rudolstädter Kriminalistin in der Verhandlung. Die Angaben seien nicht nur zutreffend und erschöpfend, sondern hätten zu mehreren weiteren Ermittlungsverfahren in Thüringen und auch in Hessen geführt, zu deren aktuellem Stand allerdings noch nichts offenbar wurde.

Außer diesen und weiteren Drogendelikten werden dem 42-Jährigen auch noch ein halbes Dutzend Mal Fahren ohne Fahrerlaubnis mit seinem Auto und mit einer überdies nicht pflichtversicherten Kawasaki vorgeworfen. Das Urteil in dem Verfahren wird für Dienstag, 16. Juni, erwartet.

* Namen geändert