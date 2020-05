Bad Blankenburg. Die umfassenden Sanierungsarbeiten in der Nicolaikirche in Bad Blankenburg umfassen nicht nur das Gebäude, sondern auch die Orgel.

Aus der Bad Blankenburger Nicolaikirche soll ein Schmuckstück werden

In einer Stadt gibt es nicht nur Menschen sondern auch Häuser. Die Gebäude erzählen viele Geschichten – wenn man sie zu verstehen weiß. Die Stadtkirche St. Nicolai in Bad Blankenburg gehört zu den ältesten Baudenkmälern der Stadt, neben dem Rathaus und der Burg Greifenstein. Doch längst nagte auch an dem Bauwerk der Zahn der Zeit.

Sanierungsarbeiten bereits 2018 begonnen

Im Mai 2018 hatten die aufwendigen Bauarbeiten an der Kirche begonnen. „Das geht aber flott voran“, staunten viele Bewohner aus der Fröbelstadt über die Sanierungsarbeiten an der nach einem großen Stadtbrand 1747, wieder erbauten Nicolaikirche. Der Kirchturm hat längst die „Kopfbedeckung“ zurück und damit einschließlich einer Wetterfahne seine alte Höhe von circa 42 Metern. Noch immer ist die Kirche aber eine große Baustelle. Momentan haben die aufwendigen Bauarbeiten an der Fassade begonnen. Dabei hat sich das unterste Mauerwerk in zwei bis drei Meter Höhe als sehr marode erwiesen. „Das ist unser größtes Problem, da in Größenordnungen Steine ersetzt werden müssen und Hinterfüllungen notwendig werden, welche so im Vorfeld nicht vorhersehbar waren“, sagt Bauleiterin Roswitha Heerwagen.

Schiefereindeckung an der Westfassade

Derweil haben die Dachdecker mit der Schiefereindeckung an der Westfassade begonnen. Im Innenbereich der Orgel, in Höhe der zweiten Empore, sind die Arbeiten zu 90 Prozent beendet, so dass in Kürze mit den Malerarbeiten begonnen werden kann. Auch die Elektrik wurde inzwischen auf energiesparende LED-Technik umgestellt und die zurückgebauten Gauben im nördlichen Dachbereich sind wieder eingebaut worden.

Orgel wird derzeit vom Pilzbefall befreit

„Unsere Orgel wird gegenwärtig von der Orgelfirma Scheffler aus Sieversdorf bei Frankfurt (Oder) vom Pilzbefall befreit und das Innenleben wieder aufgearbeitet“, informiert Kantor Christoph Böcking. Ist die Kirche fertig, soll das Gotteshaus zu einem lebendigen Ort der Begegnung werden. Die Geschichte des Gebäudes, das ist auch der Wunsch des Kirchenbauvereins und seiner zahlreichen Unterstützer, soll sichtbar bleiben.

Noch ist viel zu tun. „Aus dem Sorgenkind wird langsam ein Schmuckstück“, sind sich Verantwortliche und Handwerker sicher. Viel habe man schon geleistet. Aber jedes Detail, jeder Federstrich erfordere immer noch Absprache, Diskussion, finanzielle Unterstützung und einen langen Atem.