Aus Thüringen, dem Sauerland oder im Topf in die Stube

Saalfeld. Seit einigen Tagen bieten Händler in Saalfeld wieder Weihnachtsbäume an. Wir haben bei einigen von ihnen vorbeigeschaut.

Ein feuchtes Jahr kommt den Weihnachtsbäumen zugute, weiß Frank Beck. Wie jedes Jahr seit 2004 verkauft er Weihnachtsbäume im Hof der ehemaligen Polizeiwerkstatt in der Käthe-Kollwitz-Straße. „Dieses Saison haben wir besonders gute Qualitäten deswegen“, sagt der Händler. Am 27. November öffnete er. „Der Start dieses Jahr war in Ordnung, es bahnt sich gut an“, findet Frank Beck. „Ich habe allerdings etwas weniger bestellt, als letztes Jahr“, ergänzt er. Zu seinen Abnehmern zählten wieder mehrere Kirchen in Rudolstadt, deren Bäume fürs Innere der Gotteshäuser bis zu fünf Meter Höhe messen. Auch Firmen, Altenheime und öffentliche Einrichtungen beziehen ihr Grün von ihm.

Becks Bäume kommen aus dem Steigerwald in Franken. Im Sortiment sind Nordmann- und Frazertannen sowie Blaufichten. „Sie riechen besser als Nordmanntannen, sind allerdings weniger für Räume mit Fußbodenheizung oder Kamin geeignet“, sagt Beck über die Blaufichten. Trotzdem seien Nordmanntannen der unangefochtene Dauerbrenner. Zweigstellen betreibt Beck am Edeka Rudolstadt sowie in Bad Blankenburg, „in Saalfeld ist die Auswahl aber am größten“. Die kleinsten Exemplare beginnen bei 60 Zentimetern. „Wir sind selbst zwar keine Erzeuger, definieren uns aber natürlich trotzdem über Qualität“, sagt der Händler.

„Man steckt im Baum nicht drin“

Das vierte Jahr in Folge steht Ronny Leuthäußer von „Bohnis Christbaumwelt“ auf seinem Platz am Wertstoffhof. 95 Prozent seiner Käufe sind Nordmanntannen, Blaufichten machen nur einen kleinen Teil aus. Die Bäume stammen aus dem eigenem der Christbaumwelt bei Wilhelmsdorf am Hohenwartestausee. „Sie wurden erst Mitte November geschlagen“, sagt Leuthäußer. „Viele Kunden legen neben Qualität auch Wert auf Nachhaltigkeit und wollen Bäume aus der Region“, weiß er. „Und die meisten sind Wiederholungstäter“. Demgegenüber seien die Bäume der Anbieter vor großen Einkaufsmärkten meist schon deutlich früher gefällt und nadelten entsprechend eher.

Wie sein Branchenkollege Frank Beck bietet Leuthäußer auch wiederverwendbare Bäumchen im Topf mit Wurzel zum Einpflanzen an. „Das wird immer mal nachgefragt“, verrät er. „Eine Garantie dafür, dass er anwächst, gibt es aber nicht. Man steckt eben nicht drin im Baum“. Normalerweise begrüßt ein großer, aufblasbarer Weihnachtsmann am Areal die Besucher. „Er muss aber erst noch geflickt werden“, sagt Ronny Leuthäußer.

Auch Kiefern aus Dübener Heide möglich

Ausschließlich auf Thüringer Nordmanntannen setzt dagegen das Saalfelder Holzzentrum, das seit sieben Jahren auf seinem Firmengelände verkauft. „Unser erster Schwung kam letzte Woche an. Die Nachfrage ist gut“, sagt Mitarbeiterin Michele Krebs. Bis 23. ist der Verkauf in der Kulmbacher Straße geöffnet.

Thorsten Reinholds Stammplatz ist schon seit Anfang der Neunziger vorm Blankenburger Tor. Der Wittgendorfer Forstunternehmer bietet neben Nordmann- und Nobilistannen auch Kiefern, handgefertigte Gestecke von der Diakonie und erstmals Bornmüllertannen, auch „Türkische Tanne“ genannt, an. „Ich habe selbst eine daheim, sie hat größere Nadeln und einen schlanken, aber dennoch dichten Wuchs“, schwärmt der 59-Jährige. „Der Vorteil der Nobilistanne ist wiederum, dass sie kaum nadelt“, ergänzt er. Reinholds Bäume kommen nicht aus der Region, sondern aus dem Sauerland, „im Gebiet des Rothaarsteigs zwischen Siegen und Winterberg“, sagt er. Die Kiefern sind in der Dübener Heide aufgewachsen. Anders als letztes Jahr hat er 2021 keine Koreatannen mehr im Bestand.

Eine große Unterstützung sind ihm die beiden Mitarbeiter der Diakoniewerkstatt für behinderte Menschen „An der Heide“ in Saalfeld, die sich für die Vor- und Nachmittagszeit abwechseln. „Ohne sie würde ich es kaum schaffen“, ist Reinhold über die tatkräftige Hilfe dankbar. Auch seinem Kollegen auf Zeit Jan Römhildt gefällt die Arbeit mit der Weihnachtsbotanik: „Das ist eine richtig schöne Abwechslung!“, findet der junge Mann.