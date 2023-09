Ausbildungsmarkt Saalfeld-Rudolstadt: Mehr Lehrstellen, aber weniger Bewerber

Saalfeld/Gera. Weiterhin Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt in Saalfeld-Rudolstadt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich bis zum 1. September im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 440 Bewerber für Berufsausbildungsstellen, 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 658 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Plus von elf Prozent. Ende August waren 83 Bewerber noch unversorgt und 191 Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 21 Prozent weniger unversorgte Bewerber, die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen war ebenfalls um rund ein Fünftel kleiner.

Mit über 1500 unbesetzten Lehrstellen herrscht auf dem Ausbildungsmarkt in Ostthüringen akuter Bewerbermangel. „Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass in den kommenden Wochen noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt zu spüren sein wird. Alle jungen Leute, die für dieses Jahr noch keine Ausbildung gefunden haben oder unsicher sind, welchen beruflichen Weg sie einschlagen wollen, sollten sich unverzüglich bei den Berufsberatern der Arbeitsagentur melden. Wir können allen ein attraktives Angebot unterbreiten. Darüber hinaus finden in den kommenden Tagen und Wochen in nahezu allen Regionen Ostthüringens Ausbildungsbörsen statt, auf denen regionale Unternehmen Ausbildungsplätze anbieten- auch für dieses Jahr noch“, so Stefan Scholz von der Agentur für Arbeit Thüringen Ost.

Firmen, die in diesem Jahr ihre Ausbildungsstellen nicht besetzen können, sollten jenen Jugendlichen, die nicht den Wünschen entsprechen, eine Chance zu geben. „Wir bieten beiden Seiten sowohl vor Ausbildungsbeginn als auch im Verlauf geeignete Unterstützung an“, betont Scholz.