Ausreiseverbot: Ukrainischer Musiker darf nicht zum Rudolstadt-Festival

Rudolstadt US Orchestra wird bei geplanten Auftritten durch HrayBery ersetzt - weitere Programmänderungen betreffen die Straßenmusik

Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf das Programm des am Donnerstagabend gestarteten Rudolstadt-Festivals. Weil Rhythmus-Mann Andrii Levchenko kriegsbedingt nicht ausreisen darf, muss das Ukrainska Selska Orchestra die drei geplanten Auftritte in Rudolstadt jetzt absagen.

Ersetzt werden sie jeweils von HrayBery, einer weiteren Band des in Polen lebenden ukrainischen Musikers Serhii Postolnikov. Das Trio spielt in der traditionellen Besetzung Geige, Zymbal und Bass Tanzmusik von Polka bis Walzer.

Zwei krankheitsbedingte Absagen

Besetzungsänderungen gibt es bei Faun, wo Efren Lopez ebenso erkrankt ist, wie der Bassist bei Oscar Ibafiez & Tribo, der durch David Guerreiro Dominguez ersetzt wird.

Im Programmteil Straßenmusik haben Landor aus Österreich sowie die kubanische Gruppe Organo El Mulata Oriental abgesagt. Die geplanten Auftritte werden durch andere Künstler bestritten.