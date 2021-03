Schmiedefeld. Allerdings liegt wohl eine Grundstücksverwechslung zum Fall Bogenschießparcours vor. Die Lösung in Schmiedefeld soll ein Vor-Ort-Termin bringen.

Ausschuss lehnt Bogenschießparcours in Schmiedefeld ab

Grundsätzlich stößt das Vorhaben von Andreas Börner auf Sympathie. Der Betreiber einer Minigolf-Anlage in Schmiedefeld will sein Angebot um einen Bogenschießparcours erweitern. „Wir sind daran interessiert, dass die touristische Entwicklung vorangeht“, erklärte beispielsweise Saalfelds Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU). Mit „wir“ meinte sie allem Anschein nach die Mitglieder des Saalfelder Bauausschusses. Die aber versagten dem Projekt das gemeindliche Einvernehmen – und zwar einstimmig. Was ist passiert?