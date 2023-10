Ausstellung in der KultTourDiele: Fränkische Blicke auf Rudolstadt

Rudolstadt. Die Ergebnisse der Oberfränkischen Malertage in der Schillerstadt werden nun in einer Ausstellung in der KulTourDiele gezeigt.

In der KulTourDiele kann noch bis zum 25. November die Ausstellung „Die Oberfränkischen Malertage zu Gast in Rudolstadt“ besucht werden.

„Sieben oberfränkische Künstlerinnen und Künstler haben sich vom 31. August bis 3. September in der Kunstwerkstatt Rudolstadt getroffen, um unsere malerische Stadt kennen zu lernen und künstlerisch darzustellen. Dabei fingen sie an ausgewählten Plätzen Blicke und Ansichten ein. Entstanden sind beeindruckende Kunstwerke und Dokumente“, wird der Rudolstädter Veranstaltungsreferent Frank Günert in einer Pressemitteilung der Stadt Rudolstadt zitiert.

Die Bayreuther Künstlerin Christel Gollner hat die Malertage bereits 1998 ins Leben gerufen. Nachdem diese jedes Jahr in einer anderen fränkischen Stadt stattgefunden haben, wollte man nun auch einmal über die Ländergrenzen hinweg tätig werden. „Dafür bot sich Rudolstadt in besonderer Weise an“, schwärmt Christel Gollner aus Bayreuth.

Initiatorin verbindet enge Freundschaft mit Rudolstadt

Sie und ihren Mann, Altstadtrat Gerhard Gollner, verbindet schon seit den Anfängen der Städtepartnerschaft eine enge Freundschaft mit Rudolstadt. Sie gehören zu den „Gründungseltern“ der Partnerschaft, ebenso wie der Rudolstädter Stadtratsvorsitzende Herbert Wirkner und der Rudolstädter Altbürgermeister Dr. Hartmut Franz, heißt es weiter in der Mitteilung.

Eröffnet wurde die vom Theaterförderverein veranstaltete Ausstellung mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern aus Bayreuth und Rudolstadt am Tag der Deutschen Einheit.

Ausgestellt werden die in Rudolstadt entstandenen Arbeiten von Ivonne Bressel (Bad Steben), Karin Dietel (Gefrees), Gabriele Enders (Forchheim), Christel Gollner (Bayreuth), Elfi Hübner (Bayreuth), Gertrud Plescher (Coburg) und Peter Schmidt (Schwarzenbach/Saale). Die Kunstobjekte können auch käuflich erworben werden. red

Die Öffnungszeiten der Ausstellung in der KulTourDiele sind Montag bis Freitag jeweils von 9:30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr.