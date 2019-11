Arbeiten von Astrid Langner sind derzeit in der Filiale der Kreissparkasse Rudolstadt in der Großen Allee ausgestellt.

Ausstellung in Rudolstadt: Der Skizzenblock ist immer dabei

Arbeiten von Astrid Langner sind derzeit in der Filiale der Kreissparkasse in der Großen Allee in Rudolstadt zu sehen. Die Ausstellung umfasst Detailansichten der Heidecksburg und Rudolstadts ebenso wie Bilder, die auf Reisen entstanden sind.

Astrid Langner in Rudolstadt geboren und aufgewachsen. Erste künstlerische Versuche unternahm sie als Schulkind im Zeichenzirkel des ehemaligen Chemiefaserkombinates. Nach dem Abitur studierte sie von 1996 bis 2002 an der Bauhaus-Universität Weimar Architektur. „Nach mehreren sehr schönen Jahren in Bozen/Südtirol und Nürnberg wohne ich mittlerweile in Bamberg und arbeite in einem Kulmbacher Architekturbüro“, lässt sie wissen.

Malerei und Kunst begleiten sie ihr ganzes Leben. „Außer dem Malen und Zeichnen probiere ich auch sehr gern neue Dinge aus. Radierungen, Linoldruck, Töpfern, Aktzeichnen oder Schnitzen sind genauso künstlerische Ausdrucksmittel wie Entspannung und Auszeit vom täglichen Stress“, sagt sie. Ihre zweite große Leidenschaft ist das Reisen. „Ich liebe es, ferne Länder zu entdecken, Menschen zu begegnen, durch kleine Dörfer und große Städte zu streifen oder in den Bergen wandern zu gehen. Der Skizzenblock ist immer dabei. Es macht mir große Freude, fremde Orte, Landschaften, Märkte, Klöster oder Straßenzüge mit schnellen Strichen festzuhalten. Aus diesen Skizzen sind all diese Bilder entstanden“, teilt sie den Betrachtern der Ausstellung mit. Die Bilder sind bis zum Jahresende während der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle zu sehen.