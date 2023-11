Alexander (links) und Jonas, Schüler der Friedrich-Adolf-Richter-Schule, gestalten nach dem Besuch der Ausstellung "Was heißt schon alt?" ein Plakat zum Thema Alter.

Ausstellung in Rudolstadt: Wenn Kinder plötzlich über das Altern reden

Rudolstadt. Was Grundschüler mit dem Betrachten von Fotos alter Menschen verbinden und Senioren sich wünschen.

Da ist dieses Foto, das einen älteren Herren zeigt, der einen Jungen hochhebt. „Auf Augenhöhe“, so hat es der Fotograf betitelt. Doch ist der Senior wirklich glücklich? Oder strengt es ihn an? Hat er vielleicht gar Angst, das Kind fallen zu lassen? Es sind Gedanken, die sich Mädchen und Jungen der Awo-Schule aus Rudolstadt beim Betrachten des Bildes in der Ausstellung „Was heißt schon alt?“ im Erdgeschoss der Awo-Geschäftsstelle in der ehemaligen Post machen.

Noch bis zum 29. November macht die Wanderausstellung mit zahlreichen großformatigen Fotos von alten Menschen in Rudolstadt Station. Die Ausstellung lädt die Besucherinnen und Besucher ein, in die Vielfalt des Alterns und der generationsübergreifenden Zusammenarbeit einzutauchen. Sie beleuchtet Fragen, die für Menschen jeden Alters von Bedeutung sind und wirft ein neues Licht auf den demografischen Wandel. Besucher werden ausdrücklich ermutigt, ihre Wünsche an die Zukunft zu formulieren. Frieden steht dort, mehr Miteinander der Generationen, Barrierefreiheit, Respekt.

Die Schulkinder, die am Donnerstag einen Projekttag mit dem Besuch der Ausstellung verbanden, haben vor allem die eigenen Großeltern vor Augen, wenn sie sich mit dem Thema Alter befassen. „Da gibt es eine große Verbundenheit“, so hat es Projektleiter Ralf Appelfeller beobachtet. Wessen Großeltern machen Sport? Wessen Großeltern sind gut drauf und cool? Bei den meisten Kindern gehen die Arme nach oben. Aber nicht jedes Kind hat Oma und Opa in der Nähe. „Die Gesellschaft mit ihrer Globalisierung steht dem entgegen. Sie zieht die Familien auseinander“, sagt Appelfeller.

„Viele Kinder haben erzählt, was sie alles mit Oma und Opa unternehmen und was ihnen fehlen würde, wären sie nicht da. Urlaub, Ausflüge zum Beispiel“, so Schulleiterin Thea Kneisel.

Schule früher und heute interessiert

Selbst ein Plakat zum Thema gestalten, eine Geschichte erzählen und sich mit Senioren über Schule gestern und heute austauschen – das stand auf dem Programm des Projekttages. Besonders interessiert lauschten die Kinder den Erzählungen der Senioren über die Schulzeit vor 60 oder 70 Jahren. Als vier Klassen in einem Raum unterrichtet wurden. Als es in der Grundschule drei Fächer gab: Lesen, Rechnen und Schreiben. Als die alten Matten in der Turnhalle ein Paradies für Läuse waren.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. November in der Awo-Geschäftsstelle, Caspar-Schulte-Straße 1, in Rudolstadt zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10 bis 16 Uhr, Samstags: 14 bis 17 Uhr.