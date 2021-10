Ausstellung „Offener Prozess“ wird in Saalfeld eröffnet

Rudolstadt/Saalfeld. Vernissage mit umfangreichem Programm am Donnerstag, 21. Oktober, in der Schlosskapelle.

Im Rahmen des bundesweiten Theaterprojekts „Kein Schlussstrich!“ zeigt das Theater Rudolstadt die Ausstellung „Offener Prozess“. Sie wird am 21. Oktober, 19 Uhr, in der Saalfelder Schlosskapelle mit einem umfangreichen Programm eröffnet. Zu Gast sind Künstlerinnen und Künstler, die sich in ihrem Werk mit Geschichten von Migration und Rassismus auseinandersetzen. Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Interessante Gäste sind zur Eröffnung angekündigt. So lesen die Herausgeber Tamer Düzyol und Taudy Pathmanathan und die Autorin Leyla Erkuş Auszüge aus dem Lyrikband „Haymatlos“. Neben Perspektiven auf Rassismus und Migration erzählt das Buch Familiengeschichten und von der Sehnsucht nach „Normalität“. Ebenso zu Gast ist die Künstlerin und Filmemacherin Cana Bilir-Meier. Die Nichte der Schriftstellerin Semra Ertan („Mein Name ist Ausländer“) hat gemeinsam mit ihrer Mutter Zühal Bilir-Meier 2018 in Hamburg die „Initiative in Gedenken an Semra Ertan“ gegründet. Semra Ertan war 1982 in Hamburg gestorben, nachdem sie sich aus Protest gegen Rassismus in der Bundesrepublik öffentlich selbst verbrannte.

„Darf ich dich was fragen ...?“ ist der Titel eines Rechercheprojekts zum NSU, das derzeit am Theater Rudolstadt im Rahmen von „Kein Schlussstrich!“ und in Kooperation mit „Partnerschaften für Demokratie Saalfeld-Rudolstadt“ stattfindet. In selbst geführten Interviews befragen junge Erwachsene aus dem Raum Rudolstadt-Saalfeld ihre Angehörigen zum NSU. Die Interviewerinnen stellen das Projekt in einem 15-minütigen Vorabfilm vor.

Die Ausstellung „Offener Prozess“ nimmt die ostdeutsche Realität, insbesondere in Sachsen, zum Ausgangspunkt, um multiperspektivisch vom NSU-Komplex zu erzählen. Sie beleuchtet Migrationsgeschichten und Kontinuitäten rechter und rassistischer Gewalt genauso wie den Widerstand dagegen. Mit dem Ansatz eines „lebendigen Erinnerns“ rückt sie marginalisierte Perspektiven in den Mittelpunkt. Darüber hinaus nimmt sie strukturellen und institutionellen Rassismus ins Visier.

Die Ausstellung in der Saalfelder Schlosskapelle ist vom 22. Oktober bis 7. November täglich zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Sie richtet sich auch besonders an junge Menschen. Anfragen von Lehrerinnen und Lehrern können an Friederike Dumke, Theaterpädagogin des Theaters Rudolstadt, unter E-Mail theaterpaedagogik@theater-rudolstadt.de gerichtet werden. Weitere Informationen zu „Kein Schlussstrich!“ sind unter www.theater-rudolstadt.de sowie unter www.kein-schlussstrich.de zu finden.