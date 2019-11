Austauschschüler aus vier Ländern lernen Saalfeld kennen

Jugendliche aus fünf europäischen Ländern haben in den letzten Tage die Region erkundet. Im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projekts „Europäische Identitäten“ weilten rund 20 Gymnasiasten aus neunten bis elften Klassen von Schulen in Italien, Polen, Litauen und der Slowakei seit Montag in Saalfeld. Aus jedem Land waren zwei Lehrer und fünf Austauschschüler nach Thüringen gereist. Jedem war ein „Böllianer“ zugeteilt, bei deren Familien sie über die Woche auch untergebracht waren.

„Es geht darum, sich gemeinsam über Fragen des europäischen Gedankens und der europäischen Identität auszutauschen“, sagt Projektkoordinator Reiner Heubach. Der Fachlehrer für Geschichte und Sozialkunde war selbst Austauschschüler in Italien, arbeitete zwei Jahre als Lehrer in Polen und nutzte seine Kontakte, um das Projekt nach Saalfeld zu holen. „Ein bürokratischer Akt, aber es hat sich gelohnt!“, findet er.

Wichtiges Arbeitsmittel für die Schüler waren Handy- und Fotokameras. Bei Tagesausflügen nach Erfurt - mit Landtagsvisite -, Weimar sowie einem Stadtrundgang in Saalfeld, hielten sie im Bild fest, was ihnen relevant, schön, kurios, typisch deutsch oder ganz und gar europäisch erschien und entdeckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aus ihren Werken wählten sie fünf aus, die sie den deutschen Schülern in Gruppen auf den neuen schuleigenen Tablets vorstellten. Ein Kunstreferent leitete die jungen Fotografen an.

Foto-Ausstellung in Litauen als Finale

„Geplant ist, dass ab April kommenden Jahres unsere Jugendlichen in die Länder ihrer jeweiligen Gastschüler fahren, um selbst zu fotografieren sowie Land und Leute kennenzulernen“, sagt Reiner Heubach über das langfristig angelegte Projekt. Neben den Workshops und Ausflugsfahrten üben sich die ausländischen Teilnehmer so auch in der deutschen Sprache. „Die meisten wollen von sich aus deutsch sprechen, viele lernen es auch schon in der Schule“, so der Pädagoge. Einige hospitierten aus Interesse auch in regulären Unterrichtsstunden.

Perspektivisch sollen die besten Fotos aller Jugendlichen und Länder ab 2021 in Litauen in einer Ausstellung zu sehen sein. Dazu werden sie mit einem sogenannten QR-Code versehen, mittels dem Betrachter via Smartphone Hintergrundinfos zum Bild abrufen können.

Schülerin Nora Kralik aus der elften Klasse lobt das Projekt als „spannend und lehrreich“. Die 17-Jährige fährt nächstes Jahr zum Gegenbesuch in die Slowakei, das Gastland ihres Austauschschülers Tomás Kovác. Der Gleichaltrige war zwar schon einmal auf Klassenfahrt in Deutschland, doch sein bisheriger Favorit Dresden wurde am Mittwoch von Erfurt abgelöst. „Wunderbar“, findet er die Landeshauptstadt und ihren Weihnachtsmarkt, aber auch Saalfeld und sein Umland. Nur die Roster waren dann doch etwas ungewohnt für ihn. „Wir kennen Bratwurst zwar auch, aber ganz, ganz anders. Mit Paprika!“