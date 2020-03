Das Landratsamt hat seinen Sitz im Saalfelder Schloss. Hier findet am Dienstag die ursprünglich in den Thüringen-Kliniken geplante Kreistagssitzung statt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auswirkungen des Virus in Saalfeld: Kreistag zieht um, Frauentagsfeier abgesagt

Der erste bestätigte Fall einer Corona-Virus-Infektion in Thüringen hat inzwischen auch Auswirkungen auf Veranstaltungen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. So wurde die für Dienstag 17 Uhr geplante Kreistagssitzung vom Speiserestaurant der Thüringen-Kliniken in den großen Sitzungssaal des Landratsamtes verlegt. Eine für Sonnabend angesetzte Frauentagsfeier wurde komplett abgesagt.

Dafür wurde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine zentrale Rufnummer für Fragen zum Coronavirus eingerichtet, die ab sofort montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr besetzt ist. Sie lautet: 03671 – 823 823. Auf der Homepage des Patientenservices (www.116117.de) finden sich außerdem Antworten zu den häufigsten Fragen zum Thema Coronavirus sowie eine Handlungsempfehlung für möglicher Weise infizierte Personen.

Kreistagssitzung beginnt eine halbe Stunde später

„Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens müssen Sitzungsort und –beginn der heutigen Kreistagssitzung sowie der Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung vom Speiseraum der Thüringen-Kliniken Saalfeld ins Landratsamt Saalfeld (Saalfelder Schloss) verlegt werden“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung. Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung beginne um 16.45 Uhr im Kleinen Sitzungssaal, die Kreistagssitzung um 17.30 Uhr im Großen Sitzungssaal. Die Verschiebung um jeweils eine halbe Stunde solle interessierten Besuchern die Möglichkeit geben, rechtzeitig den neuen Sitzungsort aufzusuchen. Die Thüringen-Kliniken weisen durch Aushänge auf die Verlegung des ursprünglichen Sitzungsortes hin.

Alle Veranstaltungen in den Thüringen-Kliniken abgesagt

Aus dem selben Grund wird die geplante Frauentagsfeier in den Thüringen Kliniken am 7. März vorsorglich abgesagt. Nach Mitteilung der Thüringen-Kliniken hat sich der dortige Pandemiestab entschieden, vorerst alle Veranstaltungen in den Thüringen-Kliniken abzusagen und eine entsprechende Empfehlung auch an die Veranstalter der Frauentagsfeier gegeben. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) und die Veranstalter, insbesondere die Gleichstellungsbeauftragte Isrid Müller, entschieden nun gemeinsam, dieser Empfehlung zu folgen. Diese Maßnahme diene lediglich dem Schutz der Gäste, heißt es nach den Beratungen, eine konkrete Gefährdung gebe es nicht.

Eintrittskarten können zurückgegeben werden

Die bereits ausgehändigten Eintrittskarten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie gekauft worden sind. Der Ticketpreis werde zurückerstattet. Hintergrund der Absage sei allein die exponierte Funktion der Klinik im Umgang mit dem Corona-Virus. Auf alle anderen geplanten Veranstaltungen in Saalfeld habe die Entscheidung aktuell keinen Einfluss.