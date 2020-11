Auto kollidiert mit Simson - Zweijähriger Junge verletzt

Saalfeld. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne kollidierte eine Autofahrerin in Saalfeld mit einem Rollerfahrer, der seinen Sohn als Sozius dabei hatte.

Am Freitagnachmittag befuhr laut Polizei ein 33-jähriger Mann mit seinem zweijährigen Sohn als Sozius auf einem Simson-Roller die Christian-Wagner-Straße in Saalfeld aus Richtung Tankstelle kommend in Richtung Remschütz.

Eine 43-jährige Frau kam ihnen aus Richtung Remschütz mit ihrem Renault Twingo entgegen und wollte nach links in die Grabaer Straße einbiegen. Wahrscheinlich auf Grund der tief stehenden Sonne übersah die 43-jährige den Roller und kollidierte mit diesem.

Vater und Sohn, die beide einen Helm trugen, stürzten und wurden verletzt. Vorsorglich wurden beide in die Thüringenklinik Saalfeld verbracht und verblieben dort zur Beobachtung.

Die 43-jährige Twingo-Fahrerin blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

