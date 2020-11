Die 19-Jährige überschlag sich mit ihrem Renault, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Allendorf/Unterhain. Eine 19-Jährige hat sich in der Nähe von Allendorf (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit ihrem Renault überschlagen. Sie und drei weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Freitagabend ist eine 19-Jährige mit ihrem Renault in Richtung Allendorf unterwegs gewesen. Nach einer Rechtskurve kam sie aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Dabei wurden die Fahrerin sowie zwei weitere Insassen teils schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

