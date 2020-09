Auto überschlägt sich: Frau und sechjähriges Kind verletzt

Der Notarzt ließ die 42-Jährige und das Kind in ein Krankenhaus bringen. (Symbolfoto)

Watzdorf. Eine 42-Jährige und ein sechsjähriges Kind wurden bei einem Unfall am Montagvormittag in der Nähe von Watzdorf zum Teil schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die 42-Jährige mit ihrem Auto auf der B88 in Richtung Watzdorf unterwegs, als sie n einer Rechtskurve nach eigenen Angaben ins Schlingern geriet und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich das Fahrzeug anschließend mehrfach und blieb in einem Maisfeld auf den Rädern stehen.

Durch Überschlag wurde die Frau schwer verletzt, ein sechsjähriges Kind im Auto wurde leicht verletzt. Beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Am Fahrzeug entstand demnach Totalschaden und es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die B88 war rund eine Stunde gesperrt.