Autobrand greift über - Mit Fahrradschloss ins Gesicht geschlagen und Frau mit Pfefferspray besprüht

Diese Vorfälle meldet die Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Renault geht in Flammen auf

Kurz vor 18 Uhr geriet am Samstagabend ein Renault in Beulwitz aufgrund technischem Defekt in Brand. Es entstand Totalschaden an dem Pkw. Ein daneben stehender Transporter wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Mit Fahrradschloss ins Gesicht geschlagen und Frau mit Pfefferspray besprüht

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten zwei Libyer auf dem Markt in Rudolstadt am Samstag kurz nach 1 Uhr in Streit. Gäste einer Kneipe suchten das Gespräch mit den Personen, woraus sich ein handfester Meinungsaustausch mit schlagenden Argumenten entwickelte. So schlug der 27-jährige Libyer mit einem Fahrradschloss einem 23-jährigen ins Gesicht. Weiterhin ist bekannt, dass der 25-jährige Libyer Pfefferspray einsetzte und dadurch eine Frau ins Gesicht traf.

