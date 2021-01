Autofahrer fährt ungebremst auf Baufahrzeug und wird schwer verletzt

Unterwellenborn. Ein 80-jähriger Autofahrer ist bei Saalfeld in ein Baufahrzeug gefahren. Er wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag ist ein 80-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Rentner fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel auf der Bundesstraße 281 aus Saalfeld kommend in Richtung Unterwellenborn. Etwa auf Höhe der Ausfahrt Gorndorf fanden in diesem Moment Straßenbauarbeiten statt, für die vorübergehend die Geschwindigkeit auf 70 km/h mit Pylonen und einer großen, angeschalteten Warnleuchte an einem Baufahrzeug gedrosselt wurde.

Trotzdem sei der 80-Jährige, vermutlich nahezu ungebremst, aus bislang unbekannter Ursache auf das auf der rechten Fahrbahn stehende Baufahrzeug aufgefahren, teilt die Polizei am Freitag mit.

Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Währenddessen kam es zeitweise zur Vollsperrung der Bundesstraße, kurz nach 16 Uhr wurde die Strecke wieder vollständig frei gegeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder beispielsweise auch der Fahrweise des Rentners (Fahrzeug Opel Meriva in grau, SOK-Kreiskennung) machen können.

