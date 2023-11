Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer auf B281 - Polizei bittet um Mithilfe

Saalfeld. Ein 73-jähriger Autofahrer hatte hinter seinem Steuer gesundheitliche Probleme und gefährdete dadurch andere Verkehrsteilnehmer auf der B281. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am Montagabend wurde ein Auto auf der B281 von Saalfeld kommend in Richtung Unterwellenborn von der Polizei gestoppt, nachdem Zeugen waghalsige Verkehrsmanöver des Fahrers gemeldet hatten. Bei einer Kontrolle des 73-Jährigen wurde dann festgestellt, dass möglicherweise gesundheitliche Beeinträchtigungen zu der auffälligen Fahrweise geführt hatten.

Nach Polizeiangaben war der Mann von Höhe des Stahlwerks in Unterwellenborn an über Krölpa bis nach Ranis beinahe mehrmals mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. In dem Zusammenhang werden weitere Zeugen sowie insbesondere ein Auto-Fahrer gesucht, der kurz vor 21 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Saalfeld unterwegs war.

Der Gesuchte (mutmaßlich Fahrer eines dunklen Audi mit SLF-Kreiskennung) konnte nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen in den Straßengraben einen Frontalzusammenstoß mit dem 73-Jährigen vermeiden. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Fallnummer 0303642 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.