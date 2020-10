Am Mittwoch überschlug sich ein 21-Jähriger mit seinem Pkw in der Nähe von Schwarzmühle. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, war der Fahrer einem Fuchs ausgewichen. Dabei kam er mit dem Auto von der Straße ab und kollidierte mit einem Sendemast. Laut der Polizei überschlug sich das Fahrzeug daraufhin und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen.

Der Mann wurde dabei nur leicht verletzt. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.