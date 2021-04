Oberschöbling In Oberschöbling wurde am Mittwoch eine 17-jährige Mopedfahrerin bei einem Unfall verletzt.

Am Mittwochmorgen befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Moped die Dorfstraße in Oberschöbling in Richtung Königsee und wollte an einer Einmündung links abbiegen.

Dabei kam es zur Kollission mit einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Mopedfahrerin stürzte in der Folge, verletzte sich und wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.

