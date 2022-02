Die Polizei in Sonneberg stoppte eine Autofahrerin mit 2,5 Promille (Symbolbild).

Autofahrerin in Sonneberg mit 2,5 Promille gestoppt

Sonneberg. Eine offensichtlich betrunkene Frau hat die Polizei in Sonneberg aus dem Verkehr gezogen. Sie erhielt gleich mehrere Anzeigen.

Mit 2,5 Promille, aber ohne Führerschein ist eine 32-Jährige am Mittwoch in Sonneberg unterwegs gewesen. Laut Polizei stoppten Beamte sie bei einer Verkehrskontrolle in der Oberen Marktstraße. Nach dem ersten Alkoholtest ging es für die Frau zur Blutentnahme. Nun kommen mehrere Anzeigen auf sie zu.