Autofahrerin rast mit 140 km/h durch 30er-Zone auf Flucht vor Polizei

Kamsdorf. Ohne Führerschein und mit Drogen im Blut versuchte eine 45-jährige Autofahrerin in Kamsdorf bei Saalfeld mit zum Teil viel zu hohem Tempo vor der Polizei zu flüchten.

Demnach sollte die 45 Jahre alte Frau am Mittwochabend in Kamsdorf unweit von Saalfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, trat die Frau in ihrem Auto aufs Gaspedal und versuchte zu flüchten.

Währenddessen soll sie laut Polizei sämtliche Verkehrsregeln missachtet haben und fuhr teilweise durch Ortschaften mit einer 30er-Zone mit rund 140 km/h auf dem Tacho. Der Streifenwagenbesatzung gelang es trotzdem die Frau mit ihrem Auto zum anhalten zu bringen.

Bei der nun folgenden Kontrolle kam heruas, dass die 45-Jährige zum einen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.