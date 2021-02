Autos und Garagentor einer Saalfelderin immer wieder beschädigt

Saalfeld Das Garagentor und die Autos der Frau wurden in den vergangenen Wochen mehrfach angegriffen.

Eine Anwohnerin der Kleiststraße in Saalfeld erstattete am Montag Anzeige wegen mehrfacher Sachbeschädigung. Ein/e unbekannte/r Täter/in hatte zwischen Sonntagabend bis zum Montagvormittag erneut das Holztor ihrer Garage, welche sich im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kleiststraße befindet, mit mehreren Schrauben verschraubt sowie den Türgriff verbogen.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es, überwiegend in den Abend- und Nachtstunden, zu ähnlichen Angriffen auf das Garagentor der Geschädigten. Weiterhin wurden in den zurückliegenden Wochen mehrfach zwei ihrer Fahrzeuge beschädigt, indem die Scheibenwischerblätter entwendet beziehungsweise verbogen wurden.

Das betroffene Mehrfamilienhaus befindet sich schräg gegenüber des im Bau befindlichen Hospizes. Sowohl im Innenhof des Mehrfamilienhauses als auch vor dem Objekt fanden die Angriffe statt. Nach Aussagen der Geschädigten sind keine Streitigkeiten oder Unmut aus dem privaten Umfeld bekannt, sodass keinerlei Täterhinweise vorliegen. Die Ermittlungen wegen mehrerer Sachbeschädigungen wurden aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Saalfeld in Verbindung zu setzen: 03671/561504.

