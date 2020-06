Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Awo oder DRK: Entscheidung für Mellenbach vertagt

Einer unter den spannenden Punkte zur letzten Sitzung des Stadtrats der Landgemeinde Schwarzatal war der, der keiner war. Und das kam so: Vor dem Einstieg in die Tagesordnung beantragte Bürgermeisterin Kathrin Kräupner (parteilos) eine Änderung: Sie wollte die Diskussion und Beschlussfassung zur Trägerentscheidung für den gerade im Bau befindlichen Mellenbacher Kindergarten abgesetzt und erneut in die Ausschüsse zur Beratung verwiesen haben.

Zur Begründung erklärte sie, es hätten sich eine Reihe von Aspekten ergeben, die eine nochmalige Beratung nötig erscheinen ließen. Nicht dagegen wollte Ratsmitglied Lars Schellhorn (CDU) votieren, doch aber auf die Absprache hingewiesen haben wollen, dass das Thema zumindest im Teil Bürgerfragestunde dialogisch zur Sprache kommen sollte.

Nach Verweis der Entscheidung verließen einige Besucher den Sitzungssaal

Dieser Hinweis hielt aber, nachdem die Absetzung beschlossen wurde, eine Handvoll Gäste nicht davon ab, den Saal spornstreichs wieder zu verlassen.

Nicht alle offenbar, denn zwei Frauen nahmen zum Schluss kurz das Wort. Nicht so sehr für eine Frage, wie auch die Bürgermeisterin anmerkte, dafür aber mit einer knappen Meinungsbekundung. Die Elternschaft habe sich in einer ausführlichen Befragung nicht nur mehrheitlich sondern einstimmig für die Beibehaltung des bisherigen Trägers Arbeiterwohlfahrt ausgesprochen.

Es gehe nicht mehr um Debatten, sondern um immerhin Kenntnisnahme des Elternvotums durch alle Stadträte.

Brisant dabei: Nicht durch die Tagesordnung, wohl aber durch eine mehrheitliche Entscheidung des Ortschaftsrats Mellenbach-Glasbach war eine Tendenz in Richtung DRK Rudolstadt offenbar geworden. Sie kam zur Stadtratssitzung nicht zur Sprache.

BI warnt anonym, das Votum des Ortschaftsrats Mellenbach zu ignorieren

In die Diskussion eingegriffen hat außerdem die Bürgerinitiative Pro Region Schwarzatal (BI). Auf ihrer Webseite veröffentlichte sie am Tag der Sitzung einen Text, der anonym mit der Zeile „Medien und Presse” unterzeichnet ist. In ihm warnen die Verfasser den Stadtrat indirekt davor, sein Recht auf eine freie Entscheidungsfindung auszuüben und damit womöglich ein Votum des Ortschaftsrates zu ignorieren.

Die Konsequenz solchen Handelns sei dann, dass sich viele Ortschaftsräte die Frage stellen würden, was diese Räte dann eigentlich noch bewirken könnten.

Die Bürgerinitiative Pro Region Schwarzatal hat in ihrer Vereinssatzung die Förderung von Heimatverbundenheit und Traditionspflege und sowie die Entwicklung solcher in der Landgemeinde Schwarzatal zum Ziel gesetzt. Warum sie sich nun in die Politik, konkret in Einflüsse von Ortschaftsräten auf die Entscheidung des Stadtrates, einmischt, ist ebenso schwer zu erkennen wie die eigentliche Autorenschaft der Presseerklärung.

Eine Nachfrage unserer Redaktion am Freitagmorgen ließ die Bürgerinitiative bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe unbeantwortet.