AWO Saalfeld-Rudolstadt erweitert Kita-Zeit auf elf Stunden

Die Bewältigung der Corona-Zeit ist für Eltern und Erzieher eine Herausforderung. Im Bild: Ein Plakat am Kindergarten „Am Goldfischteich“ in Saalfeld.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) reagiert auf Kritik an den Öffnungszeiten ihrer Kindergärten: Ab Oktober werden die 19 Kindergärten der AWO im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wieder elf Stunden am Tag geöffnet sein, von 6 bis 17 Uhr. „Wie vor dem März, dem Beginn der Corona-Zeit“, erklärte die Kita-Verantwortliche der AWO, Ute Salewski, am Mittwoch gegenüber dieser Redaktion. Voraussetzung dafür seien weiterhin niedrige Corona-Infektionsraten im Verlauf des September. „Wir gehen in die Offensive“, erklärte Ute Salewski. „Uns ist bewusst, dass mit zehn Stunden die Flexibilität in der Betreuung nicht gegeben ist, da kann man die Eltern schon verstehen.“