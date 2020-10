AWO-Umgang mit Erziehern: Auch Elternprotest in Probstzella

Die Debatte um Erzieher-Versetzungen bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) weitet sich aus: Nachdem sich eine Saalfelder Elterninitiative öffentlich gegen die aus ihrer Sicht willkürliche Versetzung eines Erziehers des Saalfelder AWO-Kindergartens „Sonnenland“ ausgesprochen hat, ist nun auch die Versetzung von zwei Erzieherinnen des AWO-Kindergartens „Knirpsenakademie am Zwergenberg“ in Probstzella bekannt geworden. Indes hat die AWO Saalfeld-Rudolstadt am Donnerstag umfangreich zu der Problematik Stellung genommen und betont: „Grundsätzlich sind Personalentscheidungen Trägerhoheit und müssen dort auch bleiben.“

AWO: Wir haben keine übermäßige Fluktuation

Die AWO bezieht sich in ihrer Stellungnahme auf ein Gespräch am Dienstagabend zwischen acht Saalfelder Eltern und AWO-Mitarbeitern zu den Diskrepanzen um die Versetzung eines Erziehers im AWO-Kindergarten „Sonnenland“. Laut AWO haben die AWO-Vertreterinnen dabei deutlich gemacht, dass es keine übermäßige Fluktuation in den AWO-Kindergärten gebe: „Wir haben eine sehr junge Belegschaft in den Kindergärten zum allergrößten Teil Frauen, deshalb kommt es gegebenenfalls zu familienbedingten Veränderungen an Arbeitsverhältnissen“, so Kindergarten-Fachberaterin Ute Salewski.

Zudem, so die AWO weiter, schwankten die Personalschlüssel aufgrund von Kinderzahlen, Altersstruktur und Kindern mit besonderem Förderbedarf. Dafür müssten gemeinsam mit den Teams vor Ort Lösungen gefunden werden. Dabei würden sowohl die Interessen der Mitarbeiterinnen als auch pädagogische Anforderungen wie eine stabile Erzieher-Kind-Beziehung abgewogen und gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort diskutiert. „Die Fluktuation ist aber in einem völlig üblichen Bereich, über alle AWO-Einrichtungen hinweg mit drei Prozent sogar sehr niedrig.“

„Das tut uns leid und dafür haben wir uns entschuldigt“

Im konkreten Fall des Kindergartens „Sonnenland“ habe es Kommunikationsdefizite gegeben, räumte die AWO ein. „Das tut uns leid und dafür haben wir uns entschuldigt“, heißt es in der Stellungnahme. Die AWO habe reagiert und die geforderte längere Einarbeitung und Übergabe zwischen den Erziehern ermöglicht. Grundsätzlich seien Personalentscheidungen Trägerhoheit und müssten dort auch bleiben. Dies habe auch das Landesjugendamt, dem die Situation dargelegt wurde, ausdrücklich bestätigt, so die AWO.

Um die Elternkommunikation zu verbessern, hat die AWO Saalfeld angekündigt, einen Partizipationsprozess zu starten. Die Elternbeiräte aller 19 AWO-Kindergärten im Landkreis werden eingeladen, an einem extern moderierten Workshop teilzunehmen, um die Elternarbeit in den AWO-Kindergärten zu überprüfen und gegebenenfalls gemeinsam anzupassen, kündigt die AWO an. Außerdem habe die AWO eine neue unabhängige Beschwerdestelle eingerichtet: Unter der E-Mail-Adresse compliance@awo-saalfeld.de können Bürger Fragen oder Beschwerden rund um die Arbeit der AWO-Einrichtungen im Landkreis äußern. Diese würden dann geprüft und beantwortet.

Eine Mutter: „Es ist nur noch ein Ausspielen von Macht.“

Indes sind auch in Probstzella zwei Mitarbeiterinnen gegen ihren Willen versetzt worden. Eine von ihnen war seit 30 Jahren in der AWO-Kita „Knirpsenakademie am Zwergenberg“ tätig. Sie soll nun jedoch im knapp 23 Kilometer entfernten Könitz tätig sein. „Für uns als Eltern ist das nicht nachvollziehbar“, erklärte dazu Angela Hamm aus Großgeschwenda, Mutter eines Hortkindes in dem Kindergarten. Für die Kinder seien die Erzieherinnen wichtige Bezugspersonen, „Ersatzmütter“, wenn die eigene Mutter arbeiten muss. „Mein Kind war vollkommen aufgelöst“, nachdem von der Versetzung hörte, erklärte Angela Hamm, es sei „eine Welt zusammen gebrochen“. Wie die Mutter erklärte, würden die beiden Erzieherinnen „wegkatapultiert“; das „Wohl der Kinder ist überhaupt nicht im Blick“. Angela Hamm spricht von „Machenschaften“. Sie sagt: „Es ist nur noch ein Ausspielen von Macht.“

Aus der Saalfelder Eltern-Initiative „Für eine bessere AWO für unsere Kinder“ hatte es geheißen, missliebige Meinungen könnten Versetzungen zur Folge haben. Wörtlich wurde erklärt: „Unter den Erziehern herrscht ein Klima der Angst.“ Den dazu veröffentlichten OTZ-Artikel hat auch Angela Hamm gelesen. In der Situation in Saalfeld „haben wir Probstzella wiedergesehen“, erklärte die Mutter. Mittlerweile komme es zu ersten Kontakten zwischen den Saalfelder Eltern und denen aus Probstzella, so Angela Hamm.