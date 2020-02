Blick vom Kürschnertal in Richtung Oststraße. Hier soll im Zuge der Neutrassierung der B 85/88 in Rudolstadt ein Kreisverkehr entstehen.

B 85/88 in Rudolstadt-Ost und -Nord: Zu enge Kuvenradien und fehlender Bypass moniert

Diese Wortmeldung war zu erwarten: Werner Thomas, von 1990 bis 2000 Landrat des Kreises Rudolstadt und später Saalfeld-Rudolstadt, sieht bei den jetzt öffentlich ausliegenden Planungen für den künftigen verlauf der Bundesstraße in Rudolstadt- Ost und -Nord „zahlreiche Schwächen“. Die Straßen seien zu schmal, mit zu den wenigen Fahrspuren und ohne einen Bypass am Kreisverkehr, so der CDU-Kommunalpolitiker.

Vierstreifigkeit zwischen Saalgärten und Oststraße?

„Die Fahrbahnbreiten der Lengefeld-, Ludwig-, Frenzel- und Oststraße, der Straße Am Bache und der Straße Kürschnertal werden schmaler als bisher, obwohl die Breite der Pkw immer größer wurde und wird“, moniert der Rudolstädter in einem Brief an diese Zeitung. Die freie Strecke zwischen Saalgärten und Oststraße könne gut vierstreifig sein. Die Bundesstraße 88 liege künftig auf Straßenbreiten in Kürschnertal mit 7,50 m und östlich davon auf der Jenaischen Straße bei 6,60 m. „Die deutschen Behörden beklagen seit Jahren einen schlimmen Umgang mit der Bildung von Rettungsgassen auf den Autobahnen. Im Plangebiet werden Rettungsgassen, die bisher örtlich möglich waren, künftig baulich verhindert werden“, beklagt der Ex-Landrat.

Straßenradien an den Einmündungen Frenzelstraße auf die Oststraße und Kürschnertal auf die Jenaische Straße würden vorsätzlich so verengt, dass fließender Verkehr weiter eingeschränkt werde. Beim Auffahren von Lkw und Bussen an den Einmündungen würden diese Fahrzeuge weiter mit ihren Überhängen auf die Gegenfahrbahnen kommen, was man bei vernünftigen Neuplanungen vermeiden könne. An dem Kreisverkehr Oststraße/Kürschnertal werde kein Bypass nach Osten eingerichtet, was ebenfalls zu mehr Emissionen von Schadstoffgasen und Feinstaub führen werde. Die positive Wirkung eines solchen Bypasses könne man am Kreisverkehr Bahnhof Saalfeld gut erleben.

15 Jahre bis zu vernünftiger Lösung an der Kirche

Prinzipiell bedauert Thomas die langen Planungszeiten. Er habe schon im Jahr 2006 ein entsprechendes Konzept gefordert. Es habe allein 15 Jahre gedauert, mit der Landesstraßenbauverwaltung zu einer Lösung zu kommen, die die Gefährdung des östlichen Teiles der Stadtkirche St. Andreas minimal halten soll. „Diese nunmehr schonendere Variante stammt vom Unterzeichner. Den Landes-Fachplanern war solches nie eingefallen“, so Werner Thomas.