B 88 bei Uhlstädt soll bis November vollgesperrt sein

Uhlstädt-Kirchhasel Landesamt für Bau und Verkehr verlängert die veranschlagte Bauzeit um voraussichtlich eine Woche

Die am kommenden Montag beginnenden Straßenbauarbeiten an der B 88 zwischen Etzelbach und Uhlstädt sollen sich nun doch bis in den November hinziehen. Wie das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr am Donnerstag mitteilte, soll der Abschnitt ab Ortsausgang Uhlstädt bis Abzweig K 119 nach Weißen vom 16. Oktober "bis voraussichtlich 3.11.2023 für sämtlichen Durchgangsverkehr voll gesperrt" werden.

Spezieller Asphalt mit Faseranteil wird eingesetzt

Ursprünglich waren laut Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zwei Wochen Bauzeit veranschlagt worden. In dem Bereich sollen Fahrbahndeck- und stellenweise die Tragschicht erneuert werden, um die Griffigkeit der Fahrbahn zu verbessern. Durch die Verwendung eines speziellen Asphalts mit Faseranteil soll zudem Fahrbahnrissen vorgebeugt werden. Die geplanten Gesamtkosten für diese Maßnahme belaufen sich auf ca. 500.000 Euro.

Umleitung durch Hirschgrund und Hexengrund

Der Verkehr wird während der Zeit der Vollsperrung ab Kirchhasel über die K 18 – Oberhasel – Kuhfraß – Neusitz – L 2391 – Heilingen – Zeutsch zur B 88 und in die Gegenrichtung umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Alle betroffenen Verkehrsteilnehmer werden um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten.