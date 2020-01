B88 zwischen Uhlstädt und Orlamünde: Auf der Überholspur nach Jena

Rund 37 Millionen Euro werden derzeit an der Grenze zwischen Saale-Holzland und Kreis Saalfeld-Rudolstadt verbaut. Die Ortsumfahrung Zeutsch nimmt man zum Anlass, auch die Streckenabschnitte vor und nach der Ortslage zu beschleunigen. Dabei entstehen drei dreistreifige Abschnitte, auf denen ohne Gegenverkehr überholt werden kann. Auf diese Weise rücken das Oberzentrum Jena und das Städtedreieck Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg zumindest zeitlich enger zusammen. Ein Report vor Ort.

Bis auf die Lärmschutzwand ist alles im Bau

„Wenn sie wissen wollen, warum wir dreieinhalb Jahre bauen: Das passiert alles unter laufendem Verkehr“, redet Frank Hoffmeister gegen den Lärm der vorbeirollenden Fahrzeuge an. Der Projektingenieur des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, der schon am Bau der Nordtangente Saalfeld und der Ortsumfahrung Unterwellenborn verantwortlich beteiligt war, ist sozusagen das Scharnier zwischen den Baufirmen vor Ort und der Bundesrepublik Deutschland als Bauherr.

Er weist auf eine schon 2018 fertiggestellte Brücke über einen Wirtschaftsweg, die seit über einem Jahr wie ein Mahnmal in der Landschaft steht, auf das daneben befindliche Rückhalteklärbecken und die im Werden befindlichen sechs weiteren Bauwerke. Jede Menge Erde, Beton und Asphalt wird derzeit zwischen Uhlstädt und Orlamünde bewegt. Selbst im Winter ziehen die Bauarbeiter durch.

Arge aus Strabag und Hentschke Bau arbeitet die Pläne ab

Nachdem die Firma Streicher das Vergabepaket 2 fristgerecht abgearbeitet hat, ist jetzt eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen Strabag und Hentschke Bau dabei, das Hauptlos abzuarbeiten. Dazu gehören die verbliebenen ingenieurtechnischen Bauwerke, eine (noch nicht begonnene) zwei bis vier Meter hohe Lärmschutzwand nördlich der Ortsumfahrung Zeutsch, die Neuanbindung des Ortes, der Ausbau der freien Strecke in Richtung Uhlstädt und Orlamünde, eine Buswendeschleife in Zeutsch und die Neutrassierung des Saaleradweges auf einem flussnahen Weg zwischen Niederkrossen und Orlamünde.

Der Reihe nach: Wer auf der B 88 hinter Uhlstädt den Berg Richtung Zeutsch erklommen hat, wird aktuell von einer Baustellenampel ausgebremst. Hier beginnt künftig ein 700 Meter langer dreistreifiger Abschnitt, der eine Spur in Richtung Jena und zwei in Richtung Rudolstadt vorsieht. Die Überholspur beginnt am jetzigen Ortseingang Zeutsch, wo künftig die Straße in den Ort anbindet. Nach Fertigstellung des Abschnittes – geplant bereits für kommenden Sommer – wird die bisherige Bundes- zur Landesstraße abgestuft und führt durch Zeutsch weiter in Richtung Hexengrund. Der verbliebene Zipfel zwischen Wiedabach und Bahnhof wird Gemeindestraße zur Erschließung des neu entstandenen Wohngebietes.

Vollsperrung der Bahnstrecke bei Einschieben der Unterführung

Die eigentliche Ortsumfahrung Zeutsch führt von der Anhöhe bergab und parallel zur Bahnlinie bis zum Bahnhof, der rechts liegen bleibt. Dabei werden ein Wirtschaftsweg, der Wiedabach und eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer überquert. Für letztere wurden bereits gigantische Spundwände ins Erdreich getrieben. Die Unterführung soll am Ende Teil des Saaleradweges sein, aber auch den Zugang zu den beiden Bahnsteigen des Haltepunktes Zeutsch ermöglichen – jeweils barrierefrei mittels Rampen.

„Das Stahlbetonbauwerk unter der Bahnstrecke wird als Abschluss 2021 eingeschoben – bei mindestens viertägiger Vollsperrung der Bahnstrecke“, sagt Stephan Saalfeld, Referatsleiter Straßenneubau in der Landesbehörde.

Am heutigen Ortsausgang Zeutsch in Richtung Orlamünde wird die Kreisstraße 18 von und nach Niederrkrossen/Friedebach mit einer gewaltigen Brücke über die Gleise an die B 88 geführt. Hier beginnt ein dreistreifiger, gut drei Kilometer langer Ausbauabschnitt in Richtung Orlamünde, der zunächst bis zur Abfahrt in die Orlamünder Oberstadt eine Überholspur in Richtung Jena vorsieht, und danach eine Überholmöglichkeit aus Richtung Orlamünde in Richtung Jena. Das fehlende Ausbaustück bis zum Ortseingang Orlamünde wird ab März in drei Abschnitten – und erneut mit Ampelregelung – gebaut.

Saaleradweg künftig flussnah von Orlamünde bis Niederkrossen

Ohne Beeinträchtigung des laufenden Verkehrs erfolgen die Arbeiten an einer Brücke über die Saale in der Gemarkung Orlamünde, die einen Bahnübergang ersetzt und via Wirtschaftsweg Gartengrundstücke und landwirtschaftliche Flächen zugänglich macht, sowie der neue Abschnitt des Saaleradweges, der flussnah zwischen Niederkrossen und Orlamünde verläuft. Der Radweg ist zwischen Niederkrossen und der Wehranlage bereits asphaltiert und soll allein rund 400.000 Euro kosten.

Insgesamt rechnet Saalfeld derzeit mit Kosten von rund 37 Millionen Euro, davon 24 Millionen Euro für die eigentliche Ortsumfahrung Zeutsch. Im drei Jahre alten Flyer des Landesamtes war noch von 12,9 Millionen Euro die Rede. „Die Baupreise...“, seufzt Stephan Saalfeld.

Immerhin: Zeitlich liege man absolut im Plan. „Aus jetziger Sicht steht einer Fertigstellung 2022 nichts im Wege“, sagen Saalfeld und Hoffmeister unisono. Dann heißt es für fast 10.000 Fahrzeuge, die binnen 24 Stunden Zeutsch passieren: auf der Überholspur nach Jena.