B 90 n bei Rudolstadt im Oktober zwei Wochen voll gesperrt

Rudolstadt Landesamt für Bau und Verkehr will die Schaalaer Chaussee auf etwa 600 Meter Länge sanieren - parallel sind Wartungsarbeiten im Pörzbergtunnel geplant

Laut dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) wird die B 90 n im Bereich der Schaalaer Chaussee in Rudolstadt vom 2. bis 14. Oktober 2023 vollständig gesperrt. "Es ist geplant, die Straße auf einer Länge von etwa 600 Metern zu sanieren", teilte das Landratsamt in Saalfeld am Dienstag mit. Der Baubereich beginne an der Zufahrt Theodor-Neubauer-Straße (Zufahrt aus Richtung Stadt möglich) und ende an der Einfahrt zur Aeropharm GmbH. Gleichzeitig wird auch der Pörzbergtunnel in Schaala gesperrt, um Wartungsarbeiten durchzuführen.

Novartis/Aeropharm von Rudolstadt aus nicht erreichbar

Ein Umleitungskonzept befinde sich derzeit in Bearbeitung. Laut TLBV sei "im o.g. Zeitraum Novartis/Aeropharm von Stadtilm aus unverändert erreichbar, jedoch über die Ortslage Schaala. Von Rudolstadt aus ist Novartis/Aeropharm nicht über die B 90 erreichbar."