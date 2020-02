Bad Blankenburg: Als Greta auf Sindbad traf

Nichts geht über „Kurschanien“. Wenn sich eine längere Anreise zum närrischen Feiern lohnt, dann diese. Unvorstellbar, dass der Karneval in Bad Blankenburg mit seiner mindestens 60-jährigen Tradition jemals ausfallen oder gar dem demografischen Faktor anheimfallen könnte. Hier pulsiert das Narrenblut wie ein frischer Lebensquell, und die wie üblich ausverkaufte Narrhalla wirkt wie ein Jungbrunnen. Ganze 14 befreundete Karnevalsvereine gaben dem Bad Blankenburger Carneval Club (BBCC) neben der lokalen Politprominenz die Ehre. In offensichtlicher Anlehnung an Tausendundeine Nacht steckte das Programm der 60. Jubiläumssaison des BBCC (60 Jahre Elferrat und Karneval) unter dem Motto „60 und eine Nacht“ voller Gags und Anspielungen.

Greta und der Baumfrevel vor der Haustür

Jeder bekam beim ersten Büttenabend am Samstagabend in der Bad Blankenburger Stadthalle sein Fett weg, niemand blieb verschont. Nicht Höcke, nicht die „Mutti“ in Berlin und auch nicht die Rathauschefs aus dem Städtedreieck. Sibylle Janca philosophierte als Umweltaktivistin Greta Thunberg in der Bütt übers Klima, lokalen Baumfrevel und Donald Trump. Ziemlich viele Steilvorlagen lieferten die Politiker in Erfurt durch die momentane Situation.

Dies hatten Wieland Hense als Sindbad, der Seefahrer, und das Duo Rost/Lautensack vom Handwerker-Carnevalsverein Weimar unter anderem auf dem Schirm. Die Halbgötter in Weiß präsentierten sich als kritische Querdenker und schwadronierten gegen jeden und alles, witzelten über Stars und Sternchen und feuerten so manche Breitseite gegen Bundes- und Landespolitiker ab. Ohne Pausen gaben sich Redner, Sänger, Trommler und Tänzer die Klinke in die Hand. Die Karnevalisten überzeugten mit Darbietungen, bei denen grandiose Ideen perfekt umgesetzt wurden. Während der fast vier Stunden mit Spaß und exzellenten Showtänzen sowie Witzen am Stück, gemixt mit einer Prise Erotik und genialen Farbenspielen, überboten sich die Fröbelstädter selbst. Über das Aushängeschild der Grün-Gelben, ihre Tanzgruppen, noch viel zu sagen, hieße, Adler in die Wüste zu tragen.

„Gute Redner wachsen nicht auf Bäumen“

Kinder-, Jugend-, Frauen-, Männer- oder die Einzeltänzer waren ein Augenschmaus und das Sahnehäubchen auf der großen, köstlichen Karnevalstorte, mit Fleiß und Liebe selbst gebacken und kredenzt von den Vereinsaktiven. Die Narrenschar konnte nicht genug bekommen und forderte immer wieder Nachschlag. Solche Leistungen sind nur mit guten Trainerinnen und einer hohen Leistungsbereitschaft aller Akteure zu erreichen. Es sei ein Programm, „das nicht mehr zu toppen ist“, wie ein uniformierter Gast aus Bad Blankenburgs hessischer Partnerstadt Hofgeismar schon zur Halbzeit feststellte. „Ich bin seit 40 Jahren immer dabei und jedes Mal aufs Neue begeistert“, sagte der Rudolstädter Besucher Achim Schumann. Auch Ivonne Stoye, gebürtige Bad Blankenburgerin und jetzt wohnhaft in Hessen, ist voll des Lobes über die Mitwirkenden.

„Das heute hier ist meine Jungfernfahrt, denn ich bin das erste Mal in Bad Blankenburg dabei“, sagte Königsees Bürgermeister Marco Waschkowski. Und weiter: „Die Tanzbeiträge waren super, am besten haben mir die Funkenmariechen gefallen. Die Reden waren gut, aber bis auf Greta gab es wenig Lokales. Das Problem haben wir in Königsee aber auch, denn gute Redner wachsen leider nicht auf den Bäumen“, sagte der Rathauschef.

Bis zum großen mitternächtlichen Finale war jeder der 140 Akteure, darunter 70 Kinder, wieder eine Attraktion für sich. Bis bei einem Büttenabend wie diesem alles funktioniert, sind viele fleißige Hände zur Vorbereitung und auch hinter der Kulisse erforderlich.