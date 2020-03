Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Blankenburg: Charakter bewahrt und behutsam modernisiert

Stephan Wolf tapeziert die Decke. Andere Handwerker geben sich derweil im und um das Haus die Klinke in die Hand. Noch nie war die Baustelle auf dem Gelände des Allianzhauses in Bad Blankenburg so groß. In Spitzenzeiten waren hier bis zu 60 Arbeiter tätig. „Oftmals merke ich, vor allem durch die Besucher unseres Allianzhaus-Cafés, das übrigens 2020 zehnjähriges Jubiläum feiern wird, dass wir als Hotelbetrieb und Tagungsstätte in der Bevölkerung nur wenig bekannt sind. Doch seit dem 2. Januar sind wir mit unserer Großbaustelle sicher hier und da ins Blickfeld unserer Nachbarn in Bad Blankenburg geraten“, ist sich Gabriele Fischer sicher.

Nachdem sie im März letzten Jahres die Leitung übernommen hatte, wurde im Verlauf des Jahres schnell klar, dass das älteste der Gästehäuser einer Generalsanierung bedurfte, damit die Gäste auch in allen Bereichen zeitgemäß wohnen. Das „Haus Frieden“, eine Altbausubstanz mit Fachwerk, wurde im Jahr 1893 gebaut und 1992 zuletzt renoviert – nun war sein Innen- und Außenleben ziemlich veraltet. Das Ziel bei einer Sanierung des Gästehauses mit jeweils zehn Doppel- und Einzelzimmern konnte deshalb nur sein, das bewährte Alte behutsam mit den Standards eines modernen Gästehauses zu verbinden. Entsprechend eines Hotels in den drei Sternekategorien soll so die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes gestärkt werden.

Räume modernisiert, Lift eingebaut

Darüber hinaus erfolgte mit dem Einbau eines Aufzuges eine Erweiterung der Beherbergungsmöglichkeiten für mobilitätseingeschränkte Gäste und es wird gleichzeitig ein Beitrag zur Förderung des barrierefreien Tourismus geleistet.

Moderne Tagungsräume mit Videokonferenztechnik ermöglichen neue Wege der Vernetzung und Teilhabe. Mit dem Verein Tourismusregion Rennsteig-Schwarzatal wird die Vermarktung der touristischen Dienstleistung (neben den bisher hauptsächlich angesprochenen Kundenkreisen innerhalb des Netzwerkes der Evangelischen Allianz) auf das Geschäftssegment für Seminare und Workshops und den Individualurlauber ausgeweitet.

„Für die Bauphase haben wir bewusst die saisonal belegungsarmen Monate Januar und Februar genutzt, um den Buchungsausfall möglichst gering zu halten. Dass wir die Fertigstellung der Sanierung tatsächlich innerhalb von zweineinhalb Monaten realisieren konnten, verdanken wir neben den milden Witterungsverhältnissen in diesem Winter vor allem der guten Koordination der Firma Jahn, die als Generalunternehmen die gesamte Bauphase mit insgesamt fünf weiteren Firmen aller Gewerke durchgeführt hat“, sagt Gabriele Fischer.

Nächste Woche Wiedereröffnung

So könne man bereits am 18. März Wiedereinweihung feiern und allen Gästen zwei neue Tagungsräume und 20 Zimmer im neuen Glanz präsentieren. Stand heute betrage das Investitionsvolumen 1,5 Millionen Euro. „Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Zeitungsleser interessiert, an diesem Tag die neuen Räume anzuschauen, die zur Begegnung und zum Wohlfühlen einladen“, so die Chefin. Ab 19 Uhr gibt es die Gelegenheit zur Besichtigung. Danach sind die Besucher eingeladen, noch im extra für diesen Abend geöffneten Café des Allianzhauses vorbeizuschauen, hieß es.