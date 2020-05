Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Blankenburg: Eine Wiese voller Orchideen

„Sieht das nicht herrlich aus?“ Marlis Weigel aus Bad Blankenburg zeigt auf die Wiese in ihrem Garten, die locker die Größe von zwei Fußballfeldern aufweist. Der befindet sich „Am Lingbrunnen“ zwischen Bad Blankenburg und Watzdorf. Neben Pestwurz, Wucherblumen, Lungenkraut und Gräsern wächst hier das Knabenkraut, eine der wenigen heimischen Orchideenarten.

Bienen, Schmetterlinge und Molchesind die einzigen Nachbarn

Die botanische Rarität hat sich dort ausgebreitet. Feuchter Boden und strahlender Sonnenschein, so mag es das Breitblättrige Knabenkraut am liebsten. Die Naturschönheiten finden hier optimale Bedingungen. Lila, rosa und weiß leuchten die Blüten und ziehen sich beinahe wie ein Teppich über die gesamte Wiese. Jedes Jahr erfreut sich die 75-Jährige mit ihrem Mann Erhard an den knallig-farbigen Gewächsen. „Seit vielen Jahren kommen sie immer wieder“, sagt sie. Doch in diesem Jahr seien es besonders viele, die momentan auch in voller Blüte stehen. Als Nachbarn gibt es nur Bienen, Schmetterlinge, Molche und ab und an mal ein paar Enten, die sich auf der nahen Rinne tummeln.

Die Orchideen können also ungestört gedeihen. Das ist auch gut so. Denn Knabenkraut, Frauenschuh oder Drehwurz stehen auf der sogenannten Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Sie stehen deshalb unter Naturschutz. Obwohl die Orchideen geschützt sind, sei es schon vorgekommen, dass mancher Gartenfreund das eine oder andere Exemplar ausgrub, um es am heimischen Teich wieder anzusiedeln. „Aber das klappt nicht. Orchideen suchen sich ihre Plätze selbst aus“, sagt Marlis Weigel. Die Pflanze ist quasi ein Zugpferd für viele Insekten, die sich in ihrer Nähe besonders wohl fühlen.

So eine Fläche gibt es nicht häufig in Deutschland

„Leider kreucht und fleucht es viel zu wenig in und ,auf’ unseren Wiesen“, bedauert sie. Das Vorkommen auf ihrer Wiese sei wirklich sehr außergewöhnlich und etwas ganz Tolles, habe den Fröbelstädtern eine Mitarbeiterin vom Umweltamt in Saalfeld bestätigt. So eine Fläche gebe es nicht häufig in Deutschland.

Vor über 50 Jahren sei das gesamte Gelände Weidefläche gewesen, auf der die Korbmachermeister ihr Rohmaterial selbst angebaut hätten, weiß die Seniorin zu berichten. Nach der Übernahme hätten beide am Anfang nur mit der Sense gemäht und die erste Mahd liegengelassen, sodass sich nach und nach alles vermehren konnte.

Aber auch ihre Wiese ist eine vergängliche Schönheit. „Mitte bis Ende Juni beginnen wir mit der Mahd“, erklärt Marlis Weigel. Doch dann sorgen manche der Pflanzen erneut für Freude. Diesmal als Futter für die Bewohner auf dem Bauernhof.