Bad Blankenburg: Festival-Abschied und ein Ehrengast aus Uganda

Es wird ein Treffen voller Wehmut, das 22. Weltsichten-Festival am kommenden Wochenende in Bad Blankenburg. Was vor 21 Jahren - damals noch im Meininger Hof in Saalfeld begann -, nimmt nach über 300 Vorträgen mit mehr als 150.000 Besuchern nun ein vorläufiges Ende: der gemeinsame Weg der beiden Weltumradler Axel Brümmer und Peter Glöckner.

Während der Saalfelder Brümmer, der inzwischen in Kaulsdorf zu Hause ist, mit Unterstützung der vielen Freunde alleine weitermachen will, stellt sich Glöckner neuen beruflichen und familiären Herausforderungen in seiner sächsischen Heimat bei Torgau. Das 22. wird ihr letztes gemeinsames Festival, der Rückblick auf die fünf Jahre währende Weltumradlung vor 30 Jahren am Freitagabend in der Stadthalle ihr letzter gemeinsamer Vortrag.

Bei aller Wehmut der Akteure wird den Besuchern aber auch bei der 22. Auflage der gewohnte Mix aus Profi- und Nemcomer-Vorträgen, Wokshops, Ausstellungen und Aktionen geboten werden. 16 große Live-Reportagen und Multivisionsshows, von denen es für die meisten noch Karten gibt, werden bis zum Sonntag geboten, dazu kommen 20 Outdoor-Aktionen von Eisbaden bis Wintercamping und 30 Aussteller. Ehrengast ist diesmal Sylvia Namukasa aus Uganda, die bei verschiedenen Projekten mit dem Verein GlobalSocial-network zusammen arbeitet, 50 Internatsschulen in ihrer Heimat betreut und als offizielle Sprecherin für Uganda auf der UNO Klimakonferenz war.

Das kulturelle Rahmenprogramm beginnt bereits am Freitag mit den Kurzvorträgen ab 15.30 Uhr und geht am Samstag mit dem Kinderfestival weiter.

Das gesamte Programm gibt es im Netz unter www-weltsichten-festival.de