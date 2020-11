Bad Blankenburg: „Nicht immer lacht der Narr“

Bad Blankenburg. Erstmals wird ein Prinzenpaar in Kurschanien zwei Jahre regieren

„Nicht immer lacht der Narr“, heißt das Büchlein, welches Henry Wünschmann, Urgestein beim Bad Blankenburger Karneval, bereits 1997 veröffentlicht hat. Und tatsächlich ließ auch Corona in der diesjährigen Session den Machern vom organisierten Frohsinn das Lachen unter der Narrenkappe gefrieren. Ausgelassenes Feiern, enges Beieinanderstehen, Küsschen hier, Schunkeln und Singen da – all das ist Karneval, aber in Zeiten von Corona nicht möglich.